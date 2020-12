En la Urbanización General San Martín Ushuaia avanzará con tres obras de envergadura por 275 millones de pesos

Así lo reveló la Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, quien precisó que “se trata de una red de alta tensión y de alumbrado público para la Urbanización general San Martín por 142 millones de pesos; otra es la primera etapa de la red de gas de esta misma urbanización por 56 millones de pesos que se está por llamar a licitación en estos días y la tercera es el colector cloacal y la planta elevadora de líquidos cloacales, en el marco de la Etapa 1, de esta misma urbanización por 77 millones”. En total son 275 millones de pesos financiados con fondos nacionales, obras que serán redeterminadas por el sistema UVI, por lo cual se tuvo que sancionar una ordenanza especial. También Ushuaia avanza con el anteproyecto de la Terminal de Ómnibus anunciada por el presidente Alberto Fernández por un valor de 200 millones de pesos y por una suma similar en una segunda etapa de ampliación.

Río Grande.- La Secretaria de Planificación e Inversión Pública de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. Gabriela Muñiz Siccardi, realizó un balance de su gestión al frente de la cartera de obras públicas por Radio Universidad 93.5 MHZ.

La funcionaria municipal dijo que “las obras vienen muy bien, se ha avanzado. Ahora se ha hecho el corte normal por las fiestas, hasta los primeros días de enero, pero la verdad es que ha habido un trabajo muy importante, tanto en noviembre como diciembre; en octubre tuvimos muchos días de lluvia, no nos dejaba arrancar, pero se realizó un gran trabajo, no solo en obras y servicios, sino también en la parte administrativa, ya que llegamos a contratar todas las obras para que estén en ejecución en los meses de diciembre y enero del 2021 por lo que avizoramos muchas obras en enero, febrero y marzo”.

En ese sentido la entrevistada reparó que “somos una secretaría que en invierno trabajamos para el verano y en verano trabajamos para el operativo invierno, así que trabajamos permanentemente en la parte administrativa para llevar adelante todo el procedimiento de la Secretaría, el plan de obras y el operativo invierno”.

La funcionaria municipal admitió que “la parte más difícil en el mundo de la construcción son las redeterminaciones de precios ya que no hay mucha gente que se especialice en eso y lleve ese tema. Pero la verdad en que la Secretaría hemos podido avanzar bastante, podemos decir que estamos bastante al día las redeterminaciones, aunque de todos modos hay que tratar de mejora. Nación tiene un sistema muy bueno que en las próximas obras que vamos a licitar con fondos nacionales, directamente se actualiza por el sistema UVI que se llama por Unidad de Vivienda (*) que es un valor que está referenciado por dos días y lo pone el Banco Central”.

Sobre este punto explicó que “uno licita -por ejemplo- diez millones de pesos que equivalen a tantas UVIs, entonces a fin de mes, uno mide y le dice (a la empresa constructora) usted ha hecho el 30 por ciento de la obra que equivale a 30 UVIs, entonces se paga de acuerdo a eso y entonces no hay que ir actualizando ni esperar que se publique el ICC (Índice del Costo de la Construcción) del 5 ó del 10”.

Observó que “el IPV ya lo venía utilizando, nosotros en la Municipalidad de Ushuaia no porque tenemos una ordenanza municipal que establece y prevé que cuando los índices ‘salten’ el 5 por ciento recién se puede redeterminar. Pero la verdad es importante considerar este nuevo sistema porque no se atrasa en el valor de la obra”.