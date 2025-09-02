En medio del escándalo de los audios, Milei cancela su viaje a Las Vegas para ver a Fátima y va solo a Los Angeles

En medio de las turbulencias por el escándalo de los audios que afectan al Gobierno, el presidente Javier Milei canceló su visita a Las Vegas, donde planeaba visitar el viernes el show internacional de su ex novia Fátima Florez, y viajará solo por un día a Los Angeles.

Según confirmó Clarín, Milei decidió “concentrar todo en Los Angeles” el próximo jueves, donde lo esperan “inversionistas importantes”, entre los que se encuentra Michael Milken, fundador del Instituto Milken, que premió al presidente argentino el año pasado por su tarea reformista.

Milei tenía pensado asistir el viernes 5 a la función de Florez en un hotel de Las Vegas, donde la artista se presenta en un espectáculo de imitaciones de personajes internacionales.

La propia Florez había anticipado en una entrevista que “el 5 de septiembre me viene a visitar, Javier viene a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones, trabajos internacionales».

Llamaba la atención que Milei saliera de gira días antes de las cruciales elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo, pero las dudas se agravaron tras la difusión de los audios que apuntan a la secretaria general de presidencia Karina Milei y a «Lule» Menem, y complican a todo el Gobierno en un sensible momento electoral

Si bien se había organizado un encuentro con empresarios hoteleros en Las Vegas, un viaje a la meca del entretenimiento para presenciar el show de su ex novia en este momento podría provocar un flanco de ataque opositor.

Milei se resistió hasta último momento a cambiar su agenda. Y al menos ahora Las Vegas no figura en el calendario oficial, aunque la ciudad de Nevada está a 50 minutos de vuelo de Los Angeles.

Milei tiene previsto salir rumbo a Estados Unidos este miércoles a las 23, luego del cierre de campaña bonaerense en Moreno, se encontrará con inversionistas en Los Angeles y en principio estará de regreso en Buenos Aires para el viernes.

Florez se presentará en el Sahara Las Vegas, que es un complejo de hotel, casino, bares y teatros de esa ciudad que se erige en medio del desierto de Nevada. Los tickets para su show cuestan entre 111 y 264 dólares. Tiene previstas una función el viernes y otra el sábado.

El productor de la artista publicó un flyer en el que anunciaba la visita. “Jorge Elías Presenta. Sahara Las Vegas. Fátima Florez, Superstar. ¡Viene Milei! 818-415-6118. Friday September 5th and Saturday 6th 8PM. Ticketmaster.com”. Y anunciaba que ya quedaban muy pocas entradas.

El sitio oficial del Sahara no anunciaba la asistencia del presidente. Describe a la exnovia de Milei (que hoy está soltero porque terminó su relación con Amalia “Yuyito” González), como “la número uno en entretenimiento en Sudamérica” y su espectáculo es calificado como “inesperado e inolvidable” con imitaciones de artistas internacionales como Cher, Madonna, Shakira y Michael Jackson, entre otros.

Poco después de esta visita, Milei debería regresar a Estados Unidos alrededor del 23 de septiembre, el día en que los líderes del mundo pronuncian sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.