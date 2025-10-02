Encendió un cigarrillo en el hospital, prendió fuego la cama y murió quemada: investigan una sospechosa visita previa

Una mujer de 55 años murió a causa de las graves quemaduras que sufrió mientras estaba internada en un hospital regional Ramón Carrillo de la capital de Santiago del Estero. Los primeros indicios dan cuenta de que intentó encender un cigarrillo cuando estaba recibiendo oxígeno y eso desató el incendio en su propia cama.

Por estas horas, el caso está bajo investigación policial y hay un hombre apuntado. El trágico hecho tuvo lugar en el sector de Cirugía en sala de Terapia Intensiva del Hospital Regional de la capital santiagueña. Allí, estaba internada María Juan tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 22 de septiembre.

El parte policial dio cuenta que la mujer de 55 años se encontraba internada recuperándose de las heridas sufridas en el accidente de tránsito. Pero su cuadro empeoró tras recibir una visita inesperada.

Según consta en el informe de la policía que publicó El Liberal, el cuadro de situación de la mujer se complicó este sábado luego de la aparición de un hombre, supuestamente hermano de la víctima, que habría estado en el lugar, en una visita no autorizada y fuera de horario.

Extraoficialmente, se informó que el hombre estuvo con ella unos 15 minutos y sería el responsable de haberle entregado los elementos que provocaron el posterior incendio: cigarrillos y un encendedor.

Enfermeras del hospital en su testimonio informaron que posterior a la ida del hombre constataron que la cama de la mujer se estaba prendiendo fuego y eso derivó a que la paciente sea trasladada a cirugía en sala de terapia intensiva.

La mujer, oriunda de Qimilí, sufrió graves quemaduras en su cara que le complicaron las vías aéreas y por ello tuvo que ser intubada en el shock room. Horas más tarde confirmaron su deceso.

La fiscalía local ordenó que el cuerpo de la mujer sea trasladado a la morgue judicial y se aguarda por el informe del forense. También se pidió las grabaciones de las cámaras de seguridad por lo ocurrido el pasado sábado y la Justicia ya tendría apuntado al hombre que ingresó a la zona sin autorización.