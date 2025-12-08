Encontraron muerta a una joven debajo de su cama e investigan a su madre como principal sospechosa

Una joven fue encontraba muerta debajo de la cama de su casa ubicada en Villa Rumipal, en el centro de la provincia de Córdoba, y su madre fue marcada como la principal sospechosa de su deceso, que según las autoridades se produjo entre cinco y seis días antes del hallazgo de su cuerpo.

El macabro descubrimiento fue realizado por la Policía en un domicilio ubicado en el barrio El Torreón, en el departamento de Calamuchita, luego de que los vecinos alertaran sobre la ausencia prolongada de la joven de 22 años.

“Los policías llegaron, dialogaron con la madre y esta les dijo que la hija estaba recostada en la cama… Cuando ingresaron, se encontraron con el cadáver de la jovencita debajo de la cama. Llevaba varios días así”, comentó una fuente citada por La Voz.

Además, medios cordobeses informaron que la madre de la joven, una mujer de 64 años, fue detenida en forma preventiva y quedó a disposición de la Justicia, que le realizará estudios psiquiátricos.

En declaraciones a El Doce, la responsable de la Fiscalía de Río Tercero, Paula Bruera, deslizó que la víctima era una persona con discapacidad y que la causa de muerte había sido un paro cardiorespiratorio.

La causa quedó caratulada como muerte de etiología dudosa y en los próximos días la Fiscalía le tomará declaración a familiares y allegados de ambas mujeres para intentar obtener más certezas.

En abril de este año, otro caso parecido se registró en Alta Gracia, también en Córdoba, donde una mujer fue arrestada este lunes porque dentro de su domicilio hallaron muertos a sus dos hijos adolescentes, quienes según el testimonio de algunos vecinos presentaban problemas de salud.

El hecho fue descubierto en una vivienda ubicada en la calle Pachamama al 400 del barrio Villa Camiares, cerca de la ruta C-45, en el departamento Santa María, donde llegó personal policial tras recibir un llamado realizado por un familiar de las víctimas.

Una vecina contó en ese mismo medio que los menores estaban “en sillas de ruedas” y que recibían “alimentos especiales a través de sondas”. “No era un estado de salud bueno, y más allá de que la madre les daba contención, tenían muchas necesidades”, agregó.

De todos modos, aclaró que la mujer “no era muy sociable” y que «no le gustaba que viniera gente ajena a la familia a la casa”.