Entró en vigencia el nuevo permiso de circulación: los distintos formatos

Desde este sábado empezó a regir en todo el país el nuevo permiso de circulación, exclusivo y obligatorio para los trabajadores esenciales exceptuados de la cuarentena. Cómo es el trámite y cuáles son los formatos disponibles y válidos para presentar ante cada control.



Días atrás, luego de idas y vueltas, finalmente se confirmó que el Certificado Único Habilitante de Circulación no sólo entraría en vigencia en todo el país sino que además es obligatorio en toda la Provincia de Buenos Aires, por lo que todas y todos los trabajadores exceptuados deben tramitarlo o renovarlo, según el caso.

Pero la app no es la única vía de llevar la declaración jurada en el celular, ya que además se puede descargar el archivo en formato PDF desde la web donde fue tramitado.

Para quienes aún no lo hayan tramitado, pueden hacerlo a través de la Aplicación Cuidar o directamente en la web www.argentina.gob.ar/circular. Cabe recordar que, según informaron las autoridades, el mismo se actualizará automáticamente con cada prórroga de la cuarentena que anuncie el gobierno nacional.

Al menos hasta las primeras horas del sábado, eran cinco millones las personas que habían tramitado el nuevo permiso de circulación en todo el país, aunque el total de trámites iniciados con la anterior versión había sido de 9 millones hasta su prescripción.

Después de las dudas sobre su alcance, desde el gobierno local y nacional confirmaron que desde el sábado los actuales perderán validez, por lo que deben volver a tramitarse.

EL TRÁMITE, SEGÚN LOS DISTINTOS CASOS

Actualmente existen tres tipos de tareas exceptuadas con autorización para circular:

Actividades esenciales.

Actividades no esenciales.

Permiso especial por 48 horas para situaciones puntuales (urgencias médicas o de vivienda y trámites impostergables).

Por lo tanto, deberán tener el CUHC todas las personas que realicen tareas exceptuadas esenciales, no esenciales o que deban circular por casos de fuerza mayor:

Las personas que desarrollen tareas exceptuadas esenciales o no esenciales y ya tengan un CUHC, deberán reempadronarse.

Las personas que realicen actividades exceptuadas esenciales o no esenciales pero nunca tramitaron el CUHC, deberán hacerlo por primera vez.

Las personas que tengan un certificado que no es el CUHC y desarrollen una actividad exceptuada esencial o no esencial, deberán dejar de utilizarlo y tramitar el CUHC.

Para casos de fuerza mayor habrá permisos especiales con vigencia de 48 horas.

Desde el gobierno explicaron que al momento de tramitar el nuevo certificado se deberá indicar cómo se realizarán los traslados. Por ejemplo, si es en transporte público tendrán que consignar el número de la tarjeta SUBE; si es en vehículo particular deberán detallar la patente del vehículo.