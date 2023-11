“ES UN GRAN DÍA NO SOLO PARA LAS FAMILIAS TEXTILES SINO TAMBIÉN PARA TODOS LOS FUEGUINOS Y FUEGUINAS”

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, se refirió a la inclusión del sector textil en la prórroga del subrégimen de promoción industrial fueguino. Al respecto, sostuvo que “hay que reconocer que el sector textil había quedado definitivamente fuera del subrégimen. Realmente no había casi posibilidades de reincorporarlo, pero hubo mucho empuje de los trabajadores y trabajadoras, de sus representantes, de los tres gremios que han trabajado muchísimo y bien. La provincia acompañó, también lo hizo el Gobierno Nacional”.

Asimismo el Gobernador indicó que “lo hemos dicho desde el primer momento, había algunas cosas que no estaban bien en el sector, algunos procesos que no se hacían bien, algunas cuestiones fiscales que no estaban haciendo bien. Entonces se puso mucho la lupa en eso y se logró con decisión política incluir a la industria textil en el subrégimen. Eso para nosotros es una gran noticia”.