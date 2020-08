Lo manifestó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, al referirse las leyes de Espacios Marítimos y la creación del Consejo Nacional de Malvinas aprobadas por el Congreso y promulgadas recientemente por el Ejecutivo Nacional.



Con respecto a esto, sostuvo que “la verdad es que son dos leyes fundamentales, es necesario aclarar el contenido y, sobre todo, el cambio que pueden llegar a proponer en la cuestión Malvinas”.

“Una de ellas es que incorpora el trabajo de casi dos décadas de esta comisión que se conoció como la COPLA (Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental), que amplía el límite exterior de nuestra plataforma continental”, señaló, al tiempo que explicó que “es un trabajo reconocido por Naciones Unidas, ahí está la importancia de esto, porque Argentina incorpora muchísimo territorio a lo que es su soberanía nacional. Esta incorporación es absolutamente clave en todos los reclamos soberanos sobre el sector de nuestro departamento Islas del Atlántico Sur”.

A su vez, continuó: “con respecto al proyecto de ley que crea esta Comisión Nacional sobre Malvinas, me animaría a decir que es una de las acciones más importantes en torno a Malvinas desde el retorno a la democracia, porque es la que va a proponer, por primera vez, la construcción de una verdadera política de Estado en torno de Malvinas”.

En este sentido, dijo que “esto requiere el trabajo de todos, de muchísimo debate. Acá no hay que pensar en una imposición de ideas, si no en una mirada plural, por eso esta promulgación por parte del Presidente”.

“Aún resta la reglamentación, es decir, la parte procedimental de cómo va a funcionar. Entendemos que eso es clave porque nos va a dar la posibilidad, por primera vez, de este debate, de tener este decálogo de cómo entendemos la situación de Malvinas, de cuál va a ser nuestra postura, que esa postura esté consensuada, no solamente por el Gobierno Nacional o Provincial de turno, sino también por los veteranos, los partidos políticos, espacios universitarios, académicos”.

Finalmente, subrayó que “tardamos casi cuatro décadas, pero llegó el momento y hay que redoblar la esperanza y apostar, a partir de ahí, a que se pueda conseguir una política exterior seria en el sentido de que no tenga oscilación, que tenga un vector claro y todos respetemos esto, porque se trata de una construcción nacional”.