Escándalo en la COP30: el alcalde de Río de Janeiro llamó «hijo de Hitler» y «nazi» al canciller alemán Friedrich Merz

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, le dijo “nazi” e “hijo de Hitler” al canciller alemán Friedrich Merz después de que este criticara a la ciudad de Belem. Lo tuiteó en X, pero después se arrepintió y lo borró.

El “desahogo” de Paes fue en respuesta a los dichos de Merz sobre la anfitriona de la cumbre climática de la ONU, COP30. El líder alemán dejó en claro que su delegación estaba aliviada de abandonar el lugar.

El tuit de Paes fue en apoyo a las críticas que hicieron sus pares Igor Normando, de Belém, y el gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho. La diferencia es que estos no se habían pronunciado con tanta agresividad.

El presidente Lula Da Silva también opinó sobre las declaraciones de Merz. Le recomendó al político que fuera a un bar, bailara y comiera en Pará “porque se habría dado cuenta de que Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que ofrecen el estado y la ciudad de Belém”.

El tuit que Paes borró. Foto: X

Después de borrar el tuit, el alcalde de Río escribió otro posteo en el que intentó calmar las aguas: “Ya me he desahogado por hoy. En Itamaraty pueden estar tranquilos. ¡Que viva la amistad entre Brasil y Alemania, me emociona muchísimo!”.

El tuit final de Paes. Foto: X

El enojo de las autoridades brasileñas

Belém, capital del estado de Pará (noreste), es una urbe de clima tropical de 1,4 millones de habitantes, la mitad de los cuales vive en favelas.

La polémica estalló cuando la prensa brasileña dio cuenta de declaraciones de Merz del pasado martes, formuladas tras regresar a su país luego de participar en la cumbre de líderes previa a la conferencia climática de la ONU el 6 y 7 de noviembre.

En un congreso comercial en Berlín, elogió la belleza de Alemania y afirmó que toda su comitiva se había alegrado de abandonar Belém.

«Pregunté a algunos periodistas que me acompañaron en Brasil la semana pasada ‘quiénes de ustedes querrían quedarse aquí. Ninguno levantó la mano», dijo Merz. «Todos se alegraron de haber regresado a Alemania de aquel lugar», agregó.

Friedrich Merz fue apuntado por las autoridades brasileñas tras la COP30. Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

En Brasil, las palabras del líder conservador cayeron mal al ser interpretadas como despectivas.

«Es curioso ver cómo quien contribuyó al calentamiento global encuentra extraño el calor de la Amazonía. Un discurso prejuicioso del canciller alemán @_FriedrichMerz revela más del que lo dice que sobre lo que habla», escribió el lunes en la red social X el gobernador de Pará.

Barbalho reclamó «menos promesas y más apoyo concreto para quién protege los bosques».

Merz prometió durante la cumbre que Alemania hará un «aporte significativo» a la iniciativa brasileña de un fondo de inversiones para la protección de bosques tropicales, aunque sin mencionar una cuantía.

«Lamentablemente, el canciller alemán destila prejuicio y arrogancia en su discurso, muy distinto a su propio pueblo, que demuestra en las calles de Belém su fascinación por nuestra ciudad», escribió de su lado el alcalde de Belém en un video en X.

Empeñado en realizar la conferencia en Belém para mostrar al mundo la realidad de la gente que vive en la Amazonía, el presidente Lula resistió críticas por la escasez de hoteles para recibir a los más de 40.000 acreditados.

Eduardo Paes se arrepintió de sus dichos y borró el tuit. Foto: AFP

«Queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan», argumentó Lula antes de comenzar la COP.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, celebró en cambio el lunes, día en que estalló la polémica, la «gente maravillosa de Brasil» que lo «cautivó con su cálida hospitalidad» durante la plenaria de la COP30.

La 30ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzó el 10 de noviembre y finalizará el día 21 de ese mes.