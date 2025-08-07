Escándalo en México: graban a policías en pleno acto sexual dentro de una patrulla

Una patrulla en movimiento, una cámara de seguridad y dos policías que parecieron olvidar por completo que estaban trabajando dieron lugar a una escena que, en cuestión de horas, se volvió viral y desató una ola de reacciones en redes sociales.

En las últimas horas se volvió tendencia un video captado por cámaras de seguridad en el que se observa a dos policías de la Ciudad de México —hombre y mujer— protagonizando actos sexuales en el interior de una patrulla oficial.

El hecho ocurrió mientras estaban en servicio, lo que provocó cuestionamientos a la ética profesional de los elementos de seguridad de la ciudad capital de México.

En la grabación, que dura cerca de dos minutos, se observa con claridad a los dos uniformados dentro de la patrulla y cómo uno de ellos realiza tocamientos sexuales a su compañera, mientras la ventana del vehículo permanece abierta. Esto permitió que la cámara captara en detalle tanto los gestos de ella como los movimientos progresivamente más explícitos del policía.

La cámara externa que graba la unidad permite distinguir con precisión el número oficial del vehículo, lo que facilitó la rápida identificación de los implicados.

Si bien las autoridades no revelaron oficialmente la identidad de los policías involucrados, en redes sociales comenzó a circular el rostro de ambos y sus nombres, aunque nada está confirmado. Según las redes sociales de la mujer policía, ella estaría casada y tendría una hija pequeña, lo que sumó otro nivel de polémica al caso al tratarse de una presunta infidelidad.

La difusión del video generó una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales. Las críticas más recurrentes apuntan al uso indebido de recursos públicos para fines personales, mientras que otros comentarios tomaron el caso con tono humorístico, dando lugar a memes y mensajes de indignación.

El video de ambos se convirtió en tendencia en redes sociales. Foto: Captura de video.

¿Qué pasó con los policías?

Frente al escándalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió un comunicado oficial en el que informó que ya se abrió una carpeta de investigación administrativa interna.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento e inició la investigación correspondiente; los dos policías ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración”, detalló la institución.

La SSC también señaló que “no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial” y recordó que todos los elementos deben regirse por principios institucionales. El comunicado cierra con la promesa de que “todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados”.

#TarjetaInformativa | Respecto a un video que circula en redes sociales en el que se observa a dos uniformados realizando actos sexuales a bordo de una patrulla, la #SSC de la Ciudad de México informa:

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos de esta Secretaría tomó… pic.twitter.com/fVUgfvULx6

Hasta el momento, no se dio a conocer si los policías serán suspendidos, trasladados o dados de baja, pero la investigación está en curso. El caso volvió a poner bajo la lupa el comportamiento de algunos integrantes de las fuerzas policiales y la necesidad de reforzar las medidas de control interno.

No es la primera vez que policías mexicanos protagonizan un escándalo de este tipo. En 2022, dos uniformados fueron dados de baja luego de ser captados in fraganti manteniendo relaciones sexuales dentro de una patrulla, en un terreno del municipio de Nezahualcóyotl, en Ecatepec de Morelos. El caso también generó indignación y una investigación oficial.