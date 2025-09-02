Escándalo escolar: la eligieron la «Maestra del año» y después cayó por abusar de un alumno de 15 años

Brandyn Hargrove, una docente que años atrás recibió la condecoración de «Maestra del año» de Texas, admitió haber abusado sexualmente de uno de los alumnos que tuvo.

La confesión sucedió luego de un acuerdo de culpabilidad con la justicia, por el que recibió un castigo provechoso.

Su causa había comenzado dos años antes, cuando la víctima la denunció ante la policía por hechos sucedidos durante la época en que dictaba clases en una escuela secundaria.

De «Maestra del año» a abusadora sexual

Brandyn Hargrove, una maestra de Texas de 43 años, se declaró culpable de doce delitos graves relacionados con el abuso sexual de un estudiante.

Los acontecimientos ocurrieron casi dos décadas atrás, cuando la víctima tenía entre 15 y 17 años, y la profesora alrededor de 30. Ambos compartían las aulas de la escuela secundaria de Brazoswood, ubicada en el condado de Brazoria, Texas, Estados Unidos. Por su buen desempeño allí, la docente había obtenido varios reconocimientos, entre ellos el de «Maestra del año».

Brandyn Hargrove había obtenido el premio «Maestra del año». Foto: Brazosport Independent School District

El fiscal de distrito del condado de Brazoria, Tom Selleck, comunicó que Hargrove admitió su responsabilidad en seis cargos de agresión sexual, cuatro cargos de indecencia por contacto y dos cargos de indecencia por exposición, todos cometidos contra quien fue alumno.

Según el acuerdo de culpabilidad, Hargrove recibió 10 años de libertad condicional con sentencia diferida por los cargos de agresión sexual y contacto indecente, y la misma pena por los cargos de exposición indecente.

La víctima, que hoy tiene más de 30 años, sabía que ocurriría el trato de culpabilidad, y se presentó a la audiencia donde su abusadora se hizo cargo de los delitos.

Allí, leyó una declaración que emocionó a muchos de los presentes. “Brandyn, hoy me enfrento a ti como el adulto que ahora protege al niño que una vez explotaste y traicionaste. No solo rompiste límites. Quebraste a una persona. Hoy paso de víctima a sobreviviente, de víctima a vencedor”, dijo mientras miraba a quien fue su profesora, según informó The Facts, el medio de noticias de Brazoria .

La familia de Hargrove, incluido su esposo, sus padres y su hermana, observaron la sentencia desde los asientos.

La pena también incluyó la obligación de la profesora de anotarse en el registro de delincuentes sexuales, donde permanecerá de por vida.

Los inicios del caso y el camino hacia el acuerdo de culpabilidad

Todo comenzó en septiembre de 2023, cuando la víctima de este caso se presentó en un comisaria de Clute, Texas, para denunciar lo que se había guardado por casi veinte años: el abuso sexual por parte de Brandyn Hargrove, su maestra de secundario.

Brandyn Hargrove, la «Maestra del año» que abuso de un alumno. Foto: Brazoria County Sheriffâs Office

Los hechos denunciados comenzaron en el 2007, cuando el alumno tenía apenas 15 años y Hargrove no llegaba a los 30, y finalizaron recién dos años después.

Aunque la investigación determinó que estos sucedieron fuera de la escuela, las revelaciones implicaron una gravedad mayor a la inherente a este tipo de delitos, debido a la relación desigual que existe entre docente y alumno.

Tras la acusación, la «Maestra del año» fue arrestada y llevada a prisión, aunque pagó una fianza de 240.000 dólares y pudo recuperar la libertad.

Al anoticiarse de lo sucedido, el Distrito Escolar Independiente de Brazosport puso bajo licencia administrativa a la docente, a la par que le retiraron las condecoraciones.

Finalmente, tras una investigación de la policía de Clute, los investigadores no encontraron evidencia de que Hargrove hubiera abusado de otros alumnos, por lo que la justicia, con previo conocimiento de la víctima, hizo lugar al acuerdo que le concedió la libertad condicional a la maestra.