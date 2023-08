ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ LA COMPETENCIA PROVINCIAL DE LOS JUEGOS URBANOS PARA LAS JUVENTUDES FUEGUINAS

La competencia será para seleccionar a las juventudes ganadoras en las categorías BMX Libre, Freestyle, Breaking, Parkour y Skate; quienes viajarán a representar a la provincia en los Juegos Nacionales Evita Urbanos.

La Subsecretaría Juventudes en conjunto con la Agencia de Deportes, Cultura y Juventud, en el marco de los Juegos Deportivos, Urbanos y Culturales Fueguinos 2023, realizará este fin de semana la competencia provincial para los juegos urbanos no convencionales.

Por primera vez, se incluyen nuevas disciplinas dentro de las actividades Urbanas, lo cual posibilita que más jóvenes puedan participar de esta competencia. Skate, BMX Libre, Freestyle, Breaking y Parkour son las disciplinas, destinadas a jóvenes de toda la provincia que se encuentren entre las categorías sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18. Esto se suma a la propuesta de Básquet 3×3, Ajedrez y Escalada, todas dentro de las categorías urbanas.

La competencia será el próximo sábado 5 de agosto en la ciudad de Río Grande, en los siguientes espacios:

Parkour se desarrollará en la Escuela Provincial N°21 «Provincias Unidas» (Prefectura Naval 111). Breaking y Freestyle será en el ex. Gimnasio de la Escuela 21 (Prefectura Naval al 200). Mientras que Skate y BMX Libre se llevará a cabo en el Parque de Deportes Urbanos RGA (Galvez 701). Todos los encuentros se realizarán desde las 14 hasta las 17:30 horas, con entrada abierta para quienes deseen asistir.

La premiación será en el ex. Gimnasio de la Escuela 21 (Prefectura Naval al 200) a las 18:00 hs.

Para más información pueden visitar las redes oficiales de @JuventudesTDF