Este jueves al mediodía cierra la inscripción para ‘Las 3 Horas de Río Grande’

Ya hay 25 inscriptos

El evento de la prueba de autos históricos concita el interés de la comunidad tuerca fueguina y patagónica. La presidente del Automóvil Club Río Grande, Mónica Cobián, informó que “ya hay 25 inscriptos y los que aún no se anotaron pueden hacerlo hasta este jueves al mediodía”. Cobián destacó que “el evento está aprobado por el COE y se va a hacer por autopúblico”. En tanto Gastón Carletti, organizador de la prueba, brindó aspectos históricos de esta carrera a la vez que puntualizó sobre el reglamento.

Río Grande.- El próximo fin de semana se correrá ‘Las 3 Horas de Río Grande’, evento que nació hace más de medio siglo en esta zona austral.

Gastón Carletti, organizador de la prueba, brindó aspectos históricos de esta carrera a la vez que puntualizó sobre el reglamento.

“Pruebas de larga duración hubo en la Patagonia desde el año 1970, siendo las ‘24 Horas de Río Gallegos’ y las ‘3 Horas de Puerto Natales’ las primeras y más renombradas. Punta Arenas y Río Grande también se sumaron y tuvieron sus versiones de largo aliento”, memoró.

Agregó que “en el antiguo trazado de ripio riograndense, yendo hasta la planta El Tropezón y volviendo por la ruta 3, se veía a casi los mismos pilotos y autos que protagonizaban los primeros ‘Gran Premio de la Hermandad’. Las modificaciones y adaptaciones técnicas eran escasas, usaban de autos de calle con unas pocas medidas de seguridad que debían recorrer a toda velocidad ese extenso trazado de ripio.

Ser veloz era la consigna en aquellas pruebas de resistencia”.

A pocos días de la gran prueba

Carletti detalló que “el sábado 24 y domingo 25 de abril veremos otra forma de practicar el automovilismo, es una adaptación a los tiempos actuales ya que estarán andando algunos de aquellos modelos que corrían en los años 80. En esta ocasión se usarán autos de calle con mas de 20 años de antigüedad a velocidades moderadas dentro del trazado más extenso del autódromo de Río Grande que suma 3.260 metros”.

En ese sentido precisó que “la modalidad Endurance constituye una prueba de resistencia dividida en dos series cronometradas de una hora y treinta minutos cada una que se disputarán bajo el sistema de velocidad controlada. La dirección de la prueba determina un rango de tiempo dentro del cual los dos pilotos participantes deberán elegir un mismo tiempo de vuelta, el que debe ser declarado el día sábado 24 al finalizar las pruebas libres, expresado en minutos y segundos y será repetido el domingo por ambos”, explicó.

“Ser preciso es el desafío en este 2021”, expuso finalmente.

3 Horas de Río Grande – 1ª edición histórica

Sábado 24 y domingo 25 de abril de 2021

Reglamento Particular de la Prueba (RPP)

Art. 01) Organización: El Automóvil Club Río Grande organiza el presente festival automovilístico.

Art. 02) Objetivos: Cumpliendo pautas estatutarias, con el fin de fomentar el automovilismo amateur, estrechar vínculos entre nuestros asociados y los de instituciones similares, es que se desarrolla este evento.

Art. 03) Fiscalización: En estas competencias se aplicarán todas las reglamentaciones, prescripciones y regulaciones dictadas por la CDA del ACA y el presente RPP.

Los cronometrajes se realizarán por medios electrónicos.

A cada automóvil se le colocará un transponder en la verificación previa, el mismo debe ser devuelto por los participantes al finalizar la prueba, o antes si se produce su abandono. La pérdida o rotura generará una multa de U$S 600, que deberá abonar el concurrente ó piloto titular.

Art. 04) Autoridades: Presidente Lic. Mónica Cobian Bares

4 a) Autoridades de la competencia: Director Sr. Osvaldo Nieto

Comisario Sr. Hugo Valdes

Tiempos Sr. Cristian Barrientos

Técnica Sr. Eduardo Mackenna

Rescate Sr. Walter Low

Art. 05) Desarrollo: Se realizará una competencia del tipo “Endurance Clásica”, según se detalla en anexos 2 y 3.

Art. 06) Escenario de la competencia: Autódromo de Río Grande

Art. 07) Participantes: Deberán ser personas mayores de edad, pudiendo ser residentes en Argentina ó extranjeros, todos con carnet de conductor vigente al momento de realizarse la prueba. Menores de edad habilitados para pruebas de velocidad también pueden ser admitidos por el ACRG siempre que presenten los permisos correspondientes.

Art. 08) Automóviles admitidos: vehículos de pasajeros de 2, 3, 4 ó 5 puertas hasta el modelo año 1999 inclusive. No se acepta el uso de vehículos utilitarios con chasis y cabina (camionetas o pick-ups). No obstante lo antedicho, el ACRG evaluará cada una de las inscripciones, para comprobar que todos los participantes estén correctamente inscriptos, reúnan las condiciones necesarias para poder participar en la categoría que eligieron y sus autos estén en condiciones de ser aprobados.

Art. 09) Inscripciones: A cargo del ACRG. Las mismas se reciben en sede social, desde la publicación de este reglamento hasta el cierre de inscripciones. Quienes no puedan concurrir a inscribirse podrán enviar la ficha de inscripción vía fax o email y depositar en efectivo el importe correspondiente en Cta. Cte. del ACRG en el Banco de Tierra del Fuego.

Importante: Los precios con descuento son válidos únicamente para inscripciones completas y abonadas antes del cierre de las mismas.

Montos de las inscripciones:

a) $5.000 por auto con 2 pilotos. Si uno de ellos fuera socio del ACRG con cuotas sociales al día

b) $6.000 por auto con 2 pilotos. Si ninguno de ellos fuera socio del ACRG, o uno de ellos adeudara cuotas sociales al ACRG

c) $3.000 por el segundo auto de los mismos pilotos que hayan abonado a) ó b) indistintamente

Estan incluídos en esos valores: costo de uso de transporders y seguro médico de la AAV por cada piloto.

NOTA MUY IMPORTANTE: Para poder participar en las competencias, todos los automóviles deben ser presentados en óptimas condiciones de mantenimiento y funcionamiento.

Art. 10) Horarios: Martes 20 de abril: 21: 00 hs – Cierre de las inscripciones.

Viernes 23 de abril: 21:00 hs. – Reunión de pilotos sujeta a condiciones sanitarias, puede ser reemplazada por una no presencial

Sábado 24 de abril: 09:00 a 09:30 hs – Acceso a boxes

10:00 a 18.00 hs – Pruebas libres

18.30 hs – Cada equipo informa su tiempo de vuelta (sólo minutos y segundos).

19:00 – Confección de listado con tiempo elegido por cada equipo.

20:00 – Lectura del listado ordenado por tiempo informado para cada equipo. Se le comunicará a todos los participantes el orden de partida asignado

Domingo 25 de abril: 08:00 a 08:30 hs – Acceso a boxes

09:00 a 10:00 hs – Pruebas oficiales

11:00 hs – Bajada de bandera cuadriculada 1 ª serie

13:00 hs – Bajada de bandera cuadriculada 2ª serie

15:00 hs – Bajada de bandera cuadriculada 3ª serie (30 ó mas participantes)

17:00 hs – Bajada de bandera cuadriculada 4ª serie (30 ó mas participantes)

Martes 27 de abril: 21:00 hs – Comunicación electrónica (redes sociales, correo electrónico o Whatsapp) de la clasificación general con la suma de las 2 series cronometradas

Art. 11) Numeración de los Automóviles: Será determinado por el ACRG. Se proveerá de un par de planchas adhesivas (tamaño hoja A4 horizontal) que deberán colocarse en los vidrios traseros antes de salir por primera vez a pista.

Art. 12) Entrega de la documentación: Es obligatorio para todos los participantes, el envío digital de copia de carnet de conductor de cada uno de los dos pilotos, cedula verde o póliza de seguro (a los efectos de constatar el modelo año informado) del auto inscripto. La firma en original de Ficha de Inscripción y Declaración Jurada Covid-19 es obligatoria y se hará el viernes 23/04 antes de la reunión de pilotos.

Art. 13) Verificaciones previas: Dentro del horario previsto se llevará a cabo la verificación previa de las documentaciones de los participantes y técnica de los vehículos inscriptos por parte de los Oficiales Deportivos del ACRG. Todo aquel que no cumpliere a satisfacción estos requisitos dentro del horario establecido no podrá tomar parte de la competencia. La aprobación de la verificación técnica previa no implica el reconocimiento del vehículo como totalmente ajustado a la reglamentación técnica de la categoría.

Art. 14) Distribución de Boxes: A cargo del ACRG. El sábado será por estricto orden de ingreso y el domingo de acuerdo a los tiempos informados al finalizar la jornada de pruebas ubicándose los mas rápidos cerca de la torre de control dejando a los impares (1ª, 3ª, 5ª, etc.) del lado mas cercano a la recta principal y a los pares (2ª, 4ª, 6ª, etc.) en el bloque de enfrente.

Art. 15) Seguridad: Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad y casco protector efectivo en todas las salidas a pista.

Art. 16) Calle de Boxes: Si bien la calle de boxes tiene un sector considerado pista, en todo momento dentro de la misma se debe circular a menos de 40 Km/h, lo que será controlado y penalizado a criterio de la Dirección de la Prueba.

Art. 17) Reparaciones: Deben realizarse en boxes correspondiente a cada equipo, fuera del box las deberá realizar únicamente el piloto que está conduciendo, con los repuestos y herramientas que lleva a bordo.

Art. 18) Neutralización, Auto de Seguridad, Detención de la prueba: según lo dispuesto en el RDA.

Art. 19) Línea de llegada: Será una línea única que cruza tanto la pista como la calle de boxes, si correspondiera.

Art. 20) Final de la competencia: Se le bajará la bandera a cuadros cuando se cumpla 1 hora 30 minutos desde que comenzara la serie cronometrada.

Art. 21) Parque cerrado: El horario de cierre del Parque Cerrado es 30 minutos antes de cada competencia. Aquellos participantes que no presenten su automóvil antes del cierre del Parque Cerrado, no podrán tomar parte de la prueba.

Art. 22) Responsabilidad: Los competidores participan por cuenta y riesgo propio, no responsabilizándose los organizadores, ni las autoridades del ACRG, AAV, APAP, ACTCF, GPHH ni otras involucradas, por los daños que puedan sufrir u ocasionar a personas o cosas.

Art. 23) Reclamaciones: No se aceptará ninguna que no sea por escrito y firmada por los 2 pilotos del vehículo. Toda reclamación deberá hacerse por escrito según lo establece el R.D.A. a las Autoridades de la Prueba.

Art. 24) Premios: Serán simbólicos y de honor.

Anexo 2 – Endurance – Consideraciones generales de la modalidad que se suman a las específicas de Endurance Clásica (anexo 3).

Art. A) Torre: Cómputos y Clasificaciones: A cargo del Sr. Cristian Barrientos con material y software provisto por la ACTCF.

Art. B) Parque cerrado previo: En los horarios previstos, es decir antes del cierre del Parque Cerrado, los participantes deberán estacionar su vehículo en la ubicación del box o número en el paredón asignado según corresponda (Parque Cerrado). Allí se realizará la verificación técnica y se colocará el transponder por parte de los oficiales del ACRG. Se prohíbe acercarse caminando por la calle de Boxes a la línea de toma de tiempos portando transponder. En boxes se autoriza estacionar solo el auto de carrera. Cualquier otro vehículo debe quedar en la playa de estacionamiento externa. Aquellos participantes que no presenten su automóvil antes del cierre del Parque Cerrado, no podrán tomar parte de la prueba.

Nota: Si algún competidor demora en ubicarse en la fila india de salida, pierde su posición. Los pilotos deben ubicarse cerca de su automóvil al menos 15 minutos antes de la hora oficialmente prevista para la salida a pista. En caso de no presentarse a tiempo, la competencia se largará y perderá su posición largando último.

Art. C) Tripulaciones: Dos pilotos, oficialmente inscriptos y habilitados. La participación de un 3ª piloto no oficialmente inscripto en un automóvil determinará su exclusión de la competencia del mismo modo que si solo uno de los dos maneja durante las series cronometradas del día domingo.

Durante todo el transcurso del día domingo, no se permite la salida a pista con 2 personas, esa posibilidad solo está dada para las pruebas libres del día sábado.

No se permite la colocación de salientes de cualquier parte de la superficie de la carrocería del auto.

Si comienza a llover/nevar una vez iniciada la competencia y el Sr Director de la Prueba determina que es peligroso seguir girando en las velocidades previas, se mostrará el cartel de pista húmeda, en caso de haberse cumplido más del 50 % del recorrido se podrá dar por finalizada la misma con bandera a cuadros. Caso contrario se volverá a largar hasta poder completar ese % mínimo requerido.

Art. D) Desenvolvimiento en pista: Realizar cualquier maniobra que pueda ser considerada antideportiva y/o peligrosa, en estas competencias de regularidad donde se pretende preservar los autos y la integridad de sus ocupantes, podrá ser penalizada a criterio de la Dirección de la Prueba, con hasta su exclusión.

Art. E) Instrumental. Se prohíbe usar cronómetros que tengan función regresiva y además que emitan sonido cada segundo. Se prohíbe todo tipo de conexión con cable para pulsador externo al cronómetro. Por ningún motivo podrán usar intercomunicadores y/o auriculares. En caso de estar a bordo del auto deben estar apagados y guardados fuera del habitáculo. Se prohíbe cualquier forma de reproducción de sonidos, luces, etc., que puedan simular la emisión de un reloj programable. Esto se penaliza con la exclusión del automóvil.

Se permite el uso de GPS.

Se recomienda el uso de una app que haga las veces de toma tiempo automático como “Race Chrono” o similares la que será considerada válida en caso de fallar el sistema de cronometraje oficial.

Art. F) Neumáticos: Los automóviles deben estar equipados con neumáticos de serie comerciales para uso de calle, en perfectas condiciones y con dibujo superior a los 2 milímetros. Se prohíbe el uso de neumáticos recapados, reparados o de tipo slick para competición.

Art. G) Luces de Stop: En caso de verificarse que en un auto no funcionan correctamente y todo el tiempo, se lo podrá sancionar hasta con exclusión.

Art. H) Luces: Para poder participar en cualquier competencia donde la visibilidad esté disminuida, ya sea por lluvia, niebla o en horario nocturno es obligatorio el perfecto funcionamiento de todas las luces exteriores del automóvil, antes y durante toda la competencia, de lo contrario no podrá participar y si largó será excluido con bandera negra y deberá retirarse de la pista.

Art. I) Clasificación Final: Para clasificar en cualquier prueba de Endurance se debe recibir la bandera a cuadros sobre la pista (no por calle de boxes), de lo contrario se lo puede considerar con las vueltas realizadas pero abandonado.

Anexo 3 – Endurance Clásica

Art. 01) Escenario: Esta competencia se desarrollará en el circuito largo que mide 3.280 mts. y deberá ser recorrido en el sentido de las agujas del reloj.

Art. 02) Definición, objetivo y sistema de la competencia: Constituye una prueba de resistencia de 3 horas divididas en dos series cronometradas de 1 hora 30 minutos cada una, que se disputarán bajo el sistema de velocidad limitada. La dirección de la prueba determina un rango de tiempo dentro del cual los participantes podrán elegir su tiempo de vuelta, el que debe ser declarado el día sábado al finalizar las pruebas libres expresado en minutos y segundos.

Las penalizaciones se tomarán por diferencia en cada vuelta, expresadas en milésimas de segundo, respecto del mejor tiempo registrado en cada serie. Ese mejor registro informado por el soft a cargo del cronometraje (vuelta más rápida) no puede diferir en más/menos 3 segundos respecto del tiempo informado el día sábado. En caso de detectar que la diferencia es mayor se procederá a la desclasificación del binomio correspondiente.

Resultará ganador el binomio con menor promedio en las dos series (suma de todas las diferencias por cada vuelta dada, dividido la cantidad de vueltas dadas menos una, que es la más rápida y que sirve de referencia para todas las demás) en las c/u de las 2 series cronometradas.

Para obtener la Clasificación se utilizarán las siguientes fórmulas:

1ª paso

Promedio serie 1: Suma de penalizaciones dividido (Total de vueltas registradas – 1)

Promedio serie 2: Suma de penalizaciones dividido (Total de vueltas registradas – 1)

2ª paso

Suma de Promedio de la serie 1 + Promedio de la serie 2 dividido 2

El tiempo de giro máximo declarable es de: 3′ 30″ (promedio 60 kms/h aprox.)

El tiempo de giro mínimo declarable es de: 2′ 30″ (promedio 80 kms/h aprox.)

Circular debajo de los 02 minutos 30 segundos será causal de desclasificación directa en caso de hacerlo al menos en 2 vueltas sin importar la serie en la que sean realizados. Del mismo modo se castigará girar a baja velocidad (por encima del 03:30) en mas de 2 ocasiones.

Art. 03) Automóviles admitidos: 60 autos

Habrá series cronometradas el día domingo con capacidad de hasta 30 autos en c/u de ellas. A partir de las 30 unidades en condiciones de largar, será necesaria la realización de 4 series.

Art. 04) Prueba de transponders: Frente a la torre de control personal deportivo verificará el funcionamiento de transponders.

Art. 05) Procedimiento de largada. En la largada de la 1ª serie, saldrán a pista todos los autos en dos hileras detrás de un Auto de Seguridad, manteniendo obligatoriamente su orden numérico de manera ascendente (en una hilera del lado izquierdo los que tienen orden de largada impar y en la del lateral derecho los que tienen número de orden de largada par) formando una fila de 2 autos a la par, los banderilleros agitarán permanentemente la bandera verde indicando que no se trata de vueltas cronometradas. Es obligatorio mantener dos hileras bien definidas, el orden y una distancia de entre 3 y 6 metros entre auto y auto como máximo, hasta que los autos con número de orden de largada par sean invitados a entrar a calle de boxes (un solo acceso permitido, ubicado antes del comienzo del paredón de concreto). En caso que un competidor sufra algún inconveniente en cualquier punto de la vuelta previa ya sea mecánico u otro, éste deberá rápidamente salir de la hilera, hacer señas y dejar que quienes estén detrás puedan pasarlo libremente, sin que sea penalizado. El retraso de éste competidor no puede ser recuperado, es decir que pierde su posición en su hilera, debiendo largar la competencia desde el último lugar si es pasado por todos.

En el caso de tener 4 series (o sea que haya 30 o mas autos participantes), quedarán en pista para iniciar la 1ª serie solo ¼ del total de autos. Los ¾ restantes deben ingresar a boxes.

2ª serie y posteriores: Sólo lo harán los vehículos con orden de largada par en fila con una separación de 3 a 6 metros entre autos respetando su orden de largada de manera ascendente.

Art. 06) Línea de llegada y toma de tiempos: Será una línea única que cruza tanto la pista como la calle de boxes. Estará señalizada además con una pancarta roja sobre la izquierda de la pista. Previamente a la pancarta roja colocada en pista se colocará una pancarta amarilla, entre ambas pancartas no se puede circular (dato importante para que el tránsito previo a la línea del toma tiempo no sea desordenado) a menos de 50 Km. No se puede frenar ni reducir ostensiblemente la velocidad; realizar estas maniobras será penalizado con exclusión.

Art. 07) Final de la competencia: Se le bajará la bandera a cuadros al primer auto de la fila, cuando pase por la línea de toma de tiempos, al cumplirse el tiempo de carrera.

Art. 08) Instrumental y Relojes: Los pilotos podrán llevar a bordo instrumental, relojes y cronómetros.

Art. 09) Premios: Serán simbólicos y de Honor. Se premiará al equipo con menor promedio alcanzado con una “Copa Challenge” que será de posesión transitiva hasta que el mismo binomio la gane 3 veces de manera consecutiva o 5 alternadas.