ESTE JUEVES COMIENZA EL TALLER DE BOMBO LEGÜERO

El Municipio de Río Grande acerca esta propuesta a las vecinas y vecinos para aprender sobre este instrumento. La actividad es sin inscripción previa, este jueves 4 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Alem.

En pos de seguir brindando propuestas culturales y de recreación para los y las riograndenses, el Municipio de Río Grande -a través de la Subsecretaría de Cultura- llevará adelante un taller de bombo legüero.

Dicha actividad estará a cargo de Agustín Carabajal, quien lleva su nombre en homenaje a su tío, un precursor y fundador de sonidos de la chacarera del Cancionero Popular Folclórico Argentino de los años 60.

El taller se desarrollará este jueves 4 de septiembre, a las 19 horas, en el Centro Cultural Leandro N. Alem (Belgrano y Alberdi). Será sin inscripción previa y quienes participen pueden traer su instrumento (no es excluyente).

Cabe destacar que Agustín nació entre bombos, cantores y compositores; debutó a los 8 años con el dúo Cuty Roberto en los grandes festivales populares del país y en escenarios de Buenos Aires. A sus 17 años, ya participaba de proyectos de folclore como sesionista y productor musical.

Además, estuvo en la embajada de China ensamblando la cultura oriental con ritmos del bombo legüero. También participó de los desfiles del bicentenario como capacitador de bombo y referente de la percusión a nivel nacional. Habitualmente brinda clases, talleres, workshops, charlas y conferencias.

Mientras que, en su última visita a Europa, fue invitado a Francia por el músico Minino Garay para ser parte del Festival de Percusiones del Mundo donde difundió sobre los ritmos folclóricos argentinos y el instrumento emblema de la chacarera: el bombo legüero.

De esta manera, el Municipio suma diferentes propuestas para fortalecer el desarrollo cultural y la identidad local.