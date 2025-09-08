ESTE LUNES ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR DEL “PRE COSQUÍN 2026”

En una nueva edición del gran festival “Pre Cosquín 2026” en su 54° certamen para nuevos valores, el Municipio de Río Grande, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a los y las artistas del folklore de nuestra región a ser parte de la competencia que se llevará a cabo el próximo 1 y 2 de noviembre en nuestra Casa de la Cultura (Elcano 179).

Las y los interesados, deberán a través de la página web de la Subsecretaría de Cultura https://cultura.riogrande.gob.ar/ donde deberán completar el formulario con todos los datos personales, junto a las bases y condiciones. El mismo estará habilitado a partir del próximo lunes 8 de septiembre.

Es de mencionar que, durante la gestión del intendente Martín Perez se acompaña a los artistas locales en el desarrollo de sus carreras profesionales. En esta nueva edición, al igual que en ediciones anteriores, se ofrecerá a los participantes ganadores alojamiento en un hotel que dispone de sala de ensayo, comidas, seguro médico, y un equipo de personal encargado exclusivamente de su acreditación.

De esta manera, el Estado Municipal trabaja día a día para acompañar a los y las artistas que representan a nuestra ciudad y que difunden la cultura riograndense en todo el país.