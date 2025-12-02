ESTE MIÉRCOLES SE HARÁ LA PRESENTACIÓN DE LOS SELECCIONADOS QUE REPRESENTARÁN A TIERRA DEL FUEGO EN LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA

Este miércoles 3 de diciembre se realizará la presentación de los seleccionados que representarán a Tierra del Fuego en los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollarán del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa. Durante el evento se presentará también la nueva indumentaria oficial que utilizarán los y las atletas en el certamen. El acto se hará en simultáneo a partir de las 19 horas en el Salón del IPRA en Ushuaia, en la Casa del Deporte en Tolhuin y en el Anexo del Microestadio en Río Grande.

Con el auspicio y la organización de la Secretaría de Deportes del Gobierno provincial los fueguinos participarán en las disciplinas fútbol, basquet, voley, atletismo, natación, ciclismo y judo, todos con equipos en ambas ramas.

La provincia de La Pampa será anfitriona del certamen que reúne anualmente en sedes alternativas a más de dos mil deportistas de la Patagonia y las regiones del Sur chileno. Tierra del Fuego estará presente con alrededor de 150 deportistas en las distintas localidades pampeanas en donde se desplieguen las disciplinas.

Los fueguinos viajarán vía terrestre el próximo jueves en cuatro colectivos que la Secretaría de Deportes contrató para la ocasión. La salida esta prevista de Ushuaia a las 7:00hs y de Río Grande a las 10:00hs, en tanto que el arribo de las delegaciones se proyecta para el sábado 6 en horas del mediodía.

Las sedes para esta ocasión serán: Santa Rosa: Judo (femenino y masculino), Futbol masculino, Basquet masculino y Atletismo (femenino y masculino). Miguel Riglos: Natación (femenino y masculino), General Pico: futbol femenino, Toay: Ciclismo (femenino y masculino), General Acha: Basquet femenino, Ataliva Roca: Voley femenino y Eduardo Castex: Voley masculino.

La competencia comenzará el próximo domingo 7 de diciembre, pero el sábado será momento para las acreditaciones. A diferencia de otras ediciones, el Acto Central de Inauguración será el mismo domingo a las 20:00 horas en el Anfiteatro del Centro Civico de la ciudad de Santa Rosa. Tambien habrá acto inaugural en el resto de las subsedes. La actividad competitiva oficial culminará el jueves 11 de diciembre con las finales en las respectivas disciplinas.