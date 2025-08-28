EXITOSA JORNADA DE ADOPCIÓN RESPONSABLE EN EL CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL DEL B° PERÓN

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Servicios Veterinarios y en conjunto con la protectora Amo a los Animales RG, llevó adelante una nueva edición de la jornada de adopción responsable en el Centro Comunitario Municipal del B° Perón.

En esta ocasión, 11 perros lograron encontrar un nuevo hogar gracias al compromiso de vecinos y vecinas que eligieron adoptar con responsabilidad.

“No es la primera vez que adopto, aparte de salvarles la vida a ellos, ellos te la terminan salvando a vos. Son muy buenos compañeros, no son juguetes, no son un objeto, tienen vida y hay que cuidarlos”, reflexionó Naiara, vecina de la ciudad que adoptó a una mascota en la jornada.

En el marco de la actividad, el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, expresó: “Nos completa de felicidad conocer una familia que decide responsablemente adoptar una mascota”.

Asimismo, resaltó que este trabajo es parte de una política pública sostenida: “Trabajamos con el objetivo de hacer una ciudad mascotera y responsable. Esa tarea la llevamos adelante con inversión del Estado, mucho esfuerzo y el enorme compromiso de quienes forman parte de las asociaciones protectoras de la ciudad”.

Con estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con el bienestar animal y con la construcción de una comunidad solidaria, consciente y responsable.