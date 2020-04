EXPLICAN ALCANCES DE ADHESIÓN A NORMATIVA QUE HABILITA SALIDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Ministerio de Salud de la Provincia explicó los alcances de la adhesión –vía resolución N° 695/2020- a la Resolución 77/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad, orientada a establecer el procedimiento que deberán seguir las personas con discapacidad, trastornos mentales severos o personas con trastornos del espectro autista para realizar salidas en el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

El secretario de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Alberto Omar De Luca, explicó que la adhesión mencionada contempla algunas restricciones “por el hecho de que el clima en nuestra provincia es muy frío y los problemas respiratorios son más frecuentes”.

En ese sentido indicó que la medida “básicamente consiste en autorizar la circulación de las personas con discapacidad que lo requieran, por espacio de 20 minutos al día”.

“Lo que estamos buscando es que la gente esté contenida y pueda realizar la salida, pero tomando conciencia de que las personas con discapacidad tienen una depresión del sistema inmunológico y que, por ello, tiene con frecuencia determinado tipo de enfermedades o recaídas”, observó.

De Luca anotó que “las personas con discapacidad, algunas al tener trastornos motores, otras down, etc., tienen también inconvenientes en la mecánica respiratoria, en el manejo de secreciones e inclusive cardíacos o cardiovasculares; y eso hace un combo explosivo para lo que es el virus”.

“Realmente los deja muy expuestos y con riesgos muy altos”, alertó, por lo que consideró que, si no es necesario, “la idea es que no salgan, que la gente tome conciencia de que esos niños no deben salir; y que si lo hacen sea ante una situación extrema de no poder contenerlos y acompañarlos en el encierro”, aclaró el Secretario de Atención a Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

En ese sentido, dijo, “pusimos algunas pautas, como la de salir 20 minutos, cuando la nacional no establece tiempo para ello”, argumentó, y anotó que “la idea es que si salen no estén dando vueltas tanto tiempo”.

“Además delimitamos un espacio de 200 metros, cuando la Nación contempla 500 metros”, agregó, para señalar que “acá contemplamos una distancia que implica una ‘vuelta de manzana’ de recorrido”.

De Luca desestimó “algunas críticas que hemos escuchado acá, por este asunto, diciendo que no hubo participación de las familias y personas con discapacidad”, habida cuenta de que “todo esto fue charlado con las asociaciones que representan al sector”.

De todos modos, tras señalar que “en Tierra del Fuego hay más de cuatro mil personas con certificado de discapacidad y más de 50 asociaciones”, el funcionario aclaró que “hemos hablado con algunas porque con todas no podemos hacerlo en pocas horas”.

Reconoció que podría haber inconvenientes con el tema de los horarios, “porque además hemos planteado que haya un número a la mañana y otro a la tarde”, pero observó que “eso podemos reverlo y corregirlo; pero en lo que estamos haciendo hincapié es en que se tome conciencia de que un niño no debe salir y que no los expongan, porque son muy frágiles”.

En cuanto a la atención domiciliaria, que contempla la resolución, dijo que “está planteada especialmente para los electrodependientes, que son lo que pueden tener algún respirador; para su medicación y otro tipo de atención nos parece indispensable que los profesionales vayan a sus domicilios teniendo extremos cuidados de higiene y bioseguridad; y que no entren profesionales que no sepan manejar esas situaciones”.