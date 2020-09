Explosivo mensaje de Messi contra la dirigencia del Barcelona en la despedida a Luis Suárez

El capitán del Barcelona cuestionó la manera en la que el uruguayo debió abandonar el equipo en un fuerte mensaje que publicó en redes sociales.

La mala relación entre Lionel Messi y la directiva del Barcelona vuelve a evidenciarse. El argentino despidió a su amigo Luis Suárez con un mensaje en Instagram y aprovechó para apuntar contra el presidente Josep María Bartomeu: “No te mereces que te echen como lo hicieron”.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó su sentido mensaje el delantero.

Pero después subió el tono del mensaje y apuntó contra el presidente Josep María Bartomeu, con quien mantiene diferencias desde hace varias temporadas, algo que quedó en evidencia en las últimas semanas tras frustrarse su salida del club.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”, señaló Leo.

El cierre del mensaje, que incluye una galería de fotos con algunos de los momentos que compartieron durante estos seis años de amistad intensa dentro y fuera de la cancha, fue con amor… Pero. obviamente, para su amigo Luis y su familia. “Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”.

Messi y Suarez formaron un gran vínculo desde el arribo del urugiayo al club a mediados de 2014. Era habitual verlos de vacaciones juntos y sus parejas incluso tuvieron un negocio juntas.

El delantero uruguayo viajó este viernes a Madrid para completar los últimos detalles antes de ser presentado oficialmente como nuevo delantero del Atlético de Madrid por esta temporada y la 2020/21.