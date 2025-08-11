Expulsaron al director de una escuela primaria por involucrarse sexualmente con una joven maestra

Un escándalo impactó fuertemente en la comunidad escolar de una institución de enseñanza primaria. Si bien los contenidos que buscan transmitir estos niveles son básicos, la máxima autoridad del colegio fue expulsado por normas elementales.

Los implicados fueron nada más ni nada menos que el director y una joven maestra. Ambos estaban casados, razón por la que una vez revelado el amorío, las parejas engañadas iniciaron solicitudes de divorcio.

Pero las consecuencias fueron más complejas. En este sentido, la comisión especial de investigación para las escuelas de la ciudad de Nueva York elevó su reporte al departamento de educación local. Este fue examinado con la mayor cautela ante las polémicas acusaciones que luego fueron comprobadas.

Los involucrados en el amorío, juzgados por falta de profesionalismo

El director desplazado de la escuela de Staten Island es Anthony Cosentino, quien mantuvo una relación sexual consensuada con la maestra Jacqueline Sinodinos.

A pesar de que no se encuentran prohibidas las relaciones románticas entre compañeros de trabajo, la denuncia se sostuvo en que mediante este vínculo se llevó a cabo un trato diferencial.

Cosentino perdió su trabajo. Foto: Facebook/P.S. 21 Margaret Emery Elm Park

Las normas neoyorquinas consideran que existe ilegalidad en este tipo de casos cuando el romance involucra un «componente financiero», o cuando un superior tiene el poder de afectar el empleo de una persona, incluida la evaluación de su desempeño, asignación de tareas o aprobación de solicitudes de licencia”.

“Hay una gran preocupación entre las familias. No entendemos cómo este hombre pudo estar autorizado para dirigir una escuela primaria, o incluso mantener su licencia, la cual debería haber sido revocada”, dijo un indignado padre a The New York Post.

El mismo medio informó que la demanda fue impulsada por la esposa de Cosentino. Él, de 43 años, violó las reglas por conflicto de intereses al haber ayudado a su amante, de 28 años, a obtener su titularidad.

La ahora exesposa del acusado también es docente, pero no trabaja en el mismo lugar. Ella informó que su marido comenzó las «relaciones sexuales ilícitas» en junio del 2023. Y en noviembre del mismo año, el departamento encargado recibió la primera presentación.

Pero no fue hasta enero del 2024 que Cosentino admitió su relación extra matrimonial, momento en el que Sinodinos ya había conseguido la titularidad en su cargo.

Una relación basada en la confirmación del puesto

Más allá de los efectos causados en la vida privada de cada uno, la acusación se basó en la falta de criterio y profesionalismo de Cosentino, quien fue expulsado de su cargo en la escuela pública 21 en North Shore.

El motivo principal fue por haberle otorgado a su amante la titularidad en el cargo, buscada por todos aquellos que desean estabilidad.

La joven amante obtuvo un cargo que evidenció el trato diferencial. Foto: Jackie Sinodinos/ Facebook

Para lograr esta confirmación hay previamente un período de prueba en el que se decide si el docente seguirá o no el próximo año. Durante ese tiempo, el trabajador transcurre año tras año en evaluaciones, pudiendo los directivos dejar de renovarle el contrato.

Después de ese intervalo es cuando se puede obtener la condición de titular, la cual trae muchos beneficios. Principalmente otorga una seguridad laboral protegida por la legislación.

En caso de que las autoridades decidan cambiar de políticas, deberá tener en cuenta a los trabajadores con tal categoría. Deberán proveerle asignaciones alternativas si este no puede adaptarse a los cambios.

Además, al alcanzar el estatus de titular (tenure, en ingles), ya no es posible que se revierta esta categoría en ningún otro distrito escolar, incluso si se decide irse de la institución donde se la adquirió.