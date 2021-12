Fabián Gianola sobre las denuncias de acoso: aseguró que fue extorsionado

A pedido de sus abogados, el actor grabó un video para aclarar su situación judicial y se mostró confiado en que todo se iba a solucionar.

El actor Fabián Gianola grabó un video para realizar un descargo sobre las denuncias de abuso sexual que recaen en su contra, y aclaró que «no son 6 denuncias, sino 2 en una causa unificada», y señaló: «todos los testigos declararon a mi favor».

«Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas. Primero: yo no tengo 6 denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas las que me denunciaron, la primera me extorsionó durante 6 meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera, y amenazó a mis hijos, y tenemos los audios que lo demuestran. Yo no acepté la extorsión y me denunció. En esa causa todos los testigos declararon a mi favor», especificó el actor en un video que publicó el periodista Juan Etchegoyen.

En cuanto a la segunda denunciante, Gianola manifestó: «es una señora que vi tres veces en mi vida rodeada de gente y también, todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja. Es la primera vez en la historia policial argentina que las dos familias de las denunciantes se solidarizaron conmigo y me acercaron pruebas que vamos a usar y que son determinantes».

En ese mismo mensaje, señaló: «por el momento no voy a declarar por ahora, por pedido de mis abogados, porque estamos esperando pruebas que son concluyentes y podrían resolver las causas».

«Humildemente no creo que tenga que pedir perdón porque no hice nada», remarcó.