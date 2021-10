“Facebook daña a los niños”: Frances Haugen, exempleada, declaró en el Congreso de EEUU

La ingeniera informática que filtró documentos internos de la compañía, le solicitó a los legisladores que regulen al gigante tecnológico.

La exempleada de Facebook, Frances Haugen, declaró en el Congreso de Estados Unidos .

La exempleada de Facebook Frances Haugen declaró ante el Congreso que los productos de la red social “dañan a los niños, avivan la división” y debilitan la democracia. La ingeniera informática le pidió además a los legisladores que impongan más transparencia a la empresa tecnológica liderada por Mark Zuckerberg.

“Creo que los productos de Facebook dañan a los niños, avivan la división, debilitan nuestra democracia y mucho más”, dijo a un subcomité de Comercio centrado en la protección del consumidor. También afirmó que los líderes de la red social “saben cómo hacerlo más seguro, pero decidieron no hacerlo, pusieron sus beneficios económicos por encima de la gente”.

Haugen denunció este martes que casi nadie de fuera de la firma sabe lo que pasa dentro de ella, donde se “engaña repetidamente” al público sobre los efectos nocivos de sus plataformas.

Facebook y el daño a los niños

“Los documentos que he proporcionado al Congreso prueban que Facebook ha engañado al público de forma repetida sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas”, dijo la exempleada.

“Facebook ha demostrado con experimentos que su contenido puede llevar a los jóvenes a situaciones dañinas. Facebook sabe que están llevando a los jóvenes a la anorexia”, afirmó Haugen.

“Los niños que sufren ‘bullying’ en Instagram ven cómo esto les persigue a casa. Lo último que ven antes de dormir son comentarios crueles. Es lo primero que ven al levantarse. ¿Cómo creen que les afecta esto?”, declaró ante los congresistas.

Regular vs prohibir

Para sorpresa de muchos, Haugen no cree que haya que prohibir Facebook o que deje de existir. “Quieren hacernos creer que la pérdida de privacidad es parte del negocio, pero estoy aquí para decir que no. Este no es el problema; Facebook puede ser más seguro, permitir la libertad de expresión y ser una red social más respetuosa”, detalló, remarcando nuevamente que los líderes de la compañía no tuvieron voluntad para ir en esa línea.

La exexmpleada de la compañía también le pidió al Senado medidas para controlar el impacto de Facebook en la sociedad. “Cuando nos dimos cuenta de que las compañías de tabaco ocultaban el daño que causaban, tomamos medidas. Cuando descubrimos que los coches eran más seguros con cinturones, tomamos medidas. Les imploro que hagan lo mismo”, declaró.

A pesar de esto, se mostró sorprendida por algunos detalles de la red social respecto a los problemas de salud mental que puede ocasionar: “‘Solo’ el 10% de las personas que fuman terminan sufriendo cáncer. Me sorprende que Facebook diga que ‘solo’ el 20% de los usuarios puede tener graves problemas de salud mental por el uso de las aplicaciones y digan que no es un problema”.

Los legisladores estadounidenses llevan años amenazando con regular el negocio de Facebook y otras plataformas de redes sociales para hacer frente a las críticas de que los gigantes tecnológicos invaden la privacidad, sirven de megáfono para la desinformación y perjudican el bienestar de los jóvenes.

Después que informes recientes al diario The Wall Street Journal basados en documentos filtrados por ella provocaron indignación pública, Haugen reveló su identidad en una entrevista para el programa 60 Minutes’ de la cadena CBS emitido el domingo por la noche. Subrayó que “Facebook una y otra vez ha demostrado que da mayor valor a la ganancia que a la seguridad’’.