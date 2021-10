Facebook Papers: medios y políticos acusan a Mark Zuckerberg de anteponer su crecimiento sobre la seguridad de los usuarios

Se trata de una serie de informes donde aseguran que la empresa ignoró “crónicamente las alarmas internas graves” y que se permite que el discurso de odio aumente a nivel internacional porque “es la forma más fácil de hacer crecer” la plataforma.

Luego de que una exempleada filtrara informes internos y en medio de la polémica por los denominados “Facebook Papers” donde los medios norteamericanos aseguran que la empresa de Mark Zuckerberg antepone su crecimiento antes que los beneficios, al bienestar y la seguridad de los usuarios, la compañía informó más de 9.000 millones de dólares en ganancias trimestrales.

De qué se trata la denuncia contra Facebook

Desde que Frances Haugen filtró estudios internos de la compañía de Zuckerberg, distintos medios norteamericanos comenzaron a dar a conocer que la empresa conocía del daño potencial que impulsaban sus plataformas. The New York Times, The Washington Post y Wired y hasta The Wall Street Journal se hicieron eco de estas informaciones.

Pero Haugen no solo envió los documentos a los medios, sino también a las autoridades norteamericanas. Es por eso que el senador Richard Blumenthal emitió un comunicado donde señaló que “estos documentos condenatorios subrayan que los líderes de Facebook ignoraron crónicamente las alarmas internas graves, eligiendo anteponer las ganancias a las personas”, al tiempo que solicitó renovar la presión para regular las distintas plataformas propiedad de Zuckerberg.

“Facebook no ha estado dispuesto a aceptar que se sacrifiquen incluso pequeñas cantidades de ganancias por la seguridad, y eso no es aceptable”, denunció Haugen ante los legisladores, y agregó que el contenido que se publica en esta plataforma que enoja o que es impulsado por el odio “es la forma más fácil de hacer crecer”, por eso que destacó que la empresa antepone su continuo crecimiento y, por tanto, los beneficios, al bienestar y la seguridad de los usuarios.

Mark Zuckerberg vuelve al centro de la polémica.

Asimismo, en informes difundidos por estos medios, señalaron Zuckerberg como culpable de que la plataforma se doblegue ante los censuradores estatales en Vietnam, que permita que el discurso de odio se incremente a nivel internacional debido a deficiencias lingüísticas y que conoce que su algoritmo impulsa la polarización tóxica. Sin embargo, en Facebook afirmaron que estos documentos son publicaciones selectivas de algunos de sus muchos estudios internos y que tienen por objetivo poner a la plataforma “bajo una luz oscura e inexacta”.

“Facebook Papers”: de ganancias a denuncias en los medios

Más allá de la postura de los legisladores norteamericanos, este lunes Facebook anunció ganancias trimestrales por más de 9.000 millones, con un aumento del 17% y con un rango de usuarios que se incrementó en 2.910 millones. Es por esto que, con estos números sobre la mesa y la información filtrada en la mano, los medios norteamericanos señalaron varias falencias.

The Washington Post, por ejemplo, publicó que Zuckerberg había firmado en persona una iniciativa del gobierno autoritario de Vietnam para limitar la difusión de las llamadas publicaciones “antiestatales”, mientras que “Politico”, que ya había calificado los documentos filtrados como “un tesoro para la lucha antimonopolio de Washington”, reveló una serie de conversaciones internas entre los empleados.

Es más, según el sitio web The Verge la compañía buscaría mostrar su ambición de ser algo más que un sitio de redes sociales. “Los usuarios adolescentes de la aplicación de Facebook en Estados Unidos habían disminuido en un 13% desde 2019 y se proyectaba que caerían un 45% en los próximos dos años, lo que provocó una disminución general en los usuarios diarios en el mercado publicitario más lucrativo de la compañía”, señalaron en el medio norteamericano, una situación que la propia empresa se negó a confirmar o negar.