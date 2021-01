Facundo Campazzo «pisa fuerte» en la NBA, según un informe de Denver Nuggets

La franquicia de Colorado compartió un video que no tardó en hacerse viral, luego de las últimas dos grandes presentaciones del argentino.

Facundo Campazzo tuvo su mejor semana desde que llegó a la NBA, y este jueves la franquicia en la que juega, Denver Nuggets, publicó un informe en el que explicó por qué el argentino comenzó a “pisar fuerte” en la mejor liga de básquetbol del planeta.

El base cordobés viene de dos grandes presentaciones ante Minnesota Timberwolves, con 15 puntos (producto de cinco triples) el domingo y 11 anotaciones y dos asistencias el martes, cuando fue parte del quinteto que cerró el partido.

“Facundo Campazzo, me encanta decir su nombre”, dijo Mike Malone, entrenador del equipo, en el video que compartió la cuenta NBA Latinoamérica y que se hizo viral. “Buscamos jugadores fuertes e inteligentes y es difícil encontrar jugadores con esas características, como las tiene Facu”, agregó.

A lo largo del informe, el locutor define al ex Real Madrid como “un rayo, un shock de adrenalina”. También afirma que es “la explosión de energía que los Nuggets parecen necesitar” y que “ya se ganó a los veteranos”.

“Lo que me encanta de Facu es que no puedes juzgarlo por su tamaño. No es el más alto, tampoco el más fuerte, pero su corazón es enorme, juega con pasión y orgullo”, lo destacó Malone. “Es un buen jugador, yo sé lo que puede hacer; no me sorprende. Defensivamente es uno de los mejores”, remarcó Nikola Jokic, la estrella del equipo.

El propio Campazzo también participa del informe, en el que admitió estar viviendo “un momento increíble” y confesó que se siente “como un nene”.

El video de Denver Nuggets se viralizó justo en la previa al choque de este viernes a las 0 horas de la Argentina ante los Dallas Mavericks de Luka Doncic, ex compañero del argentino.