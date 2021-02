Facundo Campazzo: «Quiero quedarme muchos años en la NBA»

En conferencia de prensa, el base argentino habló en profundidad de su presente en la NBA y sobre qué espera para el futuro.

Facundo Campazzo abandonó en 2020 un lugar donde era amo y señor como el Real Madrid para ir por el máximo desafío de su carrera: jugar en la NBA. De esta forma, desembarco en Denver Nuggets, un equipo con grandes aspiraciones y que, además, tiene enormes baluartes en la posición del argentino, como el estelar Jamal Murray y el rendidor Monte Morris. Sin embargo, paso a paso el argentino fue ganándose su lugar y en los últimos partidos empezó a cobrar un gran protagonismo.

“Sabía que el proceso de adaptación iba a cumplir su factor. Hace cuatro meses estaba en otro equipo, país, liga. Fue un cambio de 360 grados. Sabía que a lo que venía. Sabía mi rol. Ahora me estoy sintiendo mucho mejor. Me empecé a sentir mejor cuando empecé a jugar con rivales por segunda vez”, aseguró en una conferencia de prensa que brindó este miércoles.

El martes, Denver Nuggets rompió un récord de la NBA perdiendo un solo balón en todo el partido contra Portland Trail Blazers. Consultado por minutouno.com sobre este particular logro, Campazzo reflexionó: “Sabemos que no siempre va a ser perfecto. Buscamos esa perfección, pero no siempre va a ser así. Estamos trabajando mucho en no regalar la pelota, porque por lo general, cuando perdemos muchas perdemos los partidos. Tenemos jugadores que pueden anotar y pueden pasar bien la pelota. Tenemos que aprovechar esa calidad que tenemos. Pero lo que pasó con Portland fue algo increíble. Nos dimos cuenta después del partido cuando vimos la estadística. Tenemos que seguir trabajando en eso, teniendo en cuenta que vamos a perder pelotas. Pero es parte de la concentración de cada partido”.

Con respecto a cómo es el vestuario de los Denver Nuggets, el argentino indicó: “se asemeja un poco a lo internacional. El cambio no fue tan drástico con el Madrid. Además, mi inglés no es nativo, pero intento hablar con mis compañeros. Además, la temporada es muy larga. Necesitás la unión de equipo. En los viajes me junto más con Vlatko (Cancar), con (Nikola) Jokic”.

En cuanto a su aporte al equipo y búsqueda en la NBA, aseveró el base: “Intento aportar desde la energía, la defensa. Lo que hago desde que soy profesional. En ataque tenemos muchas opciones y no me preocupa tanto. Si trabajo mi tiro de tres puntos, el jugar sin pelota. Trato de defender fuerte al mejor del rival. Para mantenerme acá, tengo que tener bien el tiro de tres puntos y mejorar el movimiento sin balón. Intento ayudar a mis compañeros y hacer cosas para ganar partidos. Si me hago un nombre o no, será consecuencia de lo que haga”.

Campazzo tampoco eludió responder sobre todo lo que genera en Argentina su aventura en la mejor liga de básquet del mundo: “No quiero tomar dimensión de lo que pasa con mi llegada en la NBA. Gente que se queda hasta la madrugada viendo los partidos, aunque haya jugado poco. Lo siento mucho en las redes sociales. No veo la hora de que haya gente en la cancha y ojalá puedan ir argentinos. Yo trato de dejar todo en la cancha y a la gente eso le gusta”.

Sobre el salir del Real Madrid y sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, afirmó con contundencia: “Sabía que venía a tener la pelota menos en la mano. A tener un rol secundario desde el banco. Vine a desafiarme. A competir. A adaptarme a un equipo con estrellas como Denver Nuggets. Trabajo en eso. Todo el tiempo. En lo mental, en lo físico. No es fácil. Es un desafío grande estar en esta liga. Hacerme un nombre, un lugar. Voy a hacer lo mejor posible. Lo demás, es un resultado. Mi sueño ya lo cumplí. Ahora quiero quedarme muchos años en la NBA. Ese es mi objetivo. Quiero competir. Quiero pelear por cosas importantes con este club y tener un impacto en Denver Nuggets”.