Falla de Cloudflare: Spotify, ChatGPT, X y todos los sitios web afectados

Millones de personas en todo el mundo tienen problemas para acceder a páginas webs o a plataformas raíz de una falla masiva en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantiene parte de la infraestructura de internet.

La propia compañía aseguró en una comunicación en su web que se observaron fallas internas del servidor de forma generalizada, los denominados «errores 500», que se está produciendo de forma intermitente.

Una falla en Cloudflare paraliza media internet: afectó a Spotify, X, ChatGPT y más

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también bloquearon el acceso a sus propios paneles de control.

La empresa informó que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución. De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, señalaron desde la compañía.

El portal Downdetector informó de que usuarios están reportando incidentes en la red X y también en OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT.

Los sitios y plataformas afectadas por la caída de Cloudflare

Spotify

Amazon Web Services

X

OpenIA

Microsoft Copilot

Gemini

Claude

Discord

League of Legends

Canva

TMobile

Zoom

AT&T

Microsoft Teams

Garmin

Shopify