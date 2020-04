FERNÁNDEZ: “ESTAMOS TRANSFIRIENDO TODOS LOS MARTES Y LOS VIERNES TAL COMO NOS HABÍAMOS COMPROMETIDO”

El Ministro de Finanzas Públicas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Fernández, reiteró que el atraso en el envío de coparticipación a los Municipios no supera los 20 días y que en ningún momento se consideró pagar dicho compromiso con otra fuente de financiamiento.

En este sentido, argumentó que “los recursos de coparticipación que corresponden a los municipios ingresan a las cuentas y deben ser remitidos. Es histórico en la provincia el hecho de que esto no se puede hacer de una forma automática particularmente por el proceso administrativo que es necesario cumplimentar”.

“Los primeros días de abril pudimos cumplir con aquellos recursos que no se habían coparticipado por los inconvenientes que nos había generado el tema de la pandemia, dado que muchos de nuestros compañeros de finanzas y de la Agencia de Recaudación Fueguina no podían estar en sus puestos de trabajo dentro de Casa de Gobierno”, comentó.

Asimismo, explicó que “agotamos los medios para que puedan trabajar de forma virtual pero muchos de ellos no tenían acceso a Internet y esto generó complicaciones. Luego pudimos resolver esto y se fue transfiriendo con regularidad. Al día de la fecha, el atraso es de 20 días y estamos respetando lo que nos habíamos comprometido que era transferirles los martes y los viernes”.

Respecto de los ATN gestionados por los Gobernadores ante Nación, Fernández explicó que “todas las provincias estimamos que debido a la emergencia íbamos a tener inconvenientes y que lamentablemente se iba a ver resentida la recaudación”.

“En función de las distintas reuniones que tuvimos con el resto de los ministros se pudo hacer oír esta necesidad y la Nación terminó definiendo un paquete de medidas de asistencia a las provincias por el cual se iban a distribuir 60 mil millones de pesos del fondo de aportes del tesoro nacional y se anunció la distribución de 60 mil millones de pesos del fondo de desarrollo financiero provincial. De esto solo se distribuyó una parte que son 20 mil millones de pesos y el resto hasta el momento no se ha cumplimentado”, detalló.

El Ministro dijo también que “no existe normativa que establezca que los ATN sean coparticipables. Entonces el destino de los ATN que gestionaron los gobernadores es el que las provincias decidan atribuirle. Los ATN no son coparticipables porque no existe un índice. Compartirlos con los municipios es por una decisión exclusiva del Gobernador”.

“En este contexto, Melella definió que iba a hacer partícipe a los municipios de este beneficio. Fue así que decidimos que esos fondos nos sirvan para dejar de seguir profundizando el déficit de las finanzas públicas, cancelando solamente lo que son pasivos que tiene la provincia con los municipios por conceptos que no son coparticipación”, recalcó Fernández y agregó que “los fondos los van a recibir. De hecho Ushuaia ya los recibió y nos tenemos que poner de acuerdo con Río Grande en cuanto a conciliar lo que la provincia debe por impuestos municipales para proceder a la cancelación de esos pasivos como se ha hecho en muchas oportunidades”.



“A Ushuaia le transferimos una cuota de la deuda tributaria que quedaba pendiente por un convenio que había firmado con la gestión provincial anterior. Ahora lo que resta es que esos fondos que recibieron los destinen a la pandemia. Son 33 millones de pesos que les hemos transferido, 28 millones del ATN más lo que resta para cancelar dicha cuota”, informó.

Finalmente, el Ministro dijo que “en un contexto como el actual de pandemia hemos cumplido compromisos como el pago de 1200 millones de pesos a bonistas extranjeros de endeudamientos de 2017, lo que representa dos meses de coparticipación a los municipios o el gasto completo en gas envasado de todo el año 2019. Además nos descuentan de coparticipación todos los acuerdos que se hicieron con Nación del 2016 al 2019”.

“Es una situación dantesca la que estamos viviendo y hay personas que entendemos están con la constitución bajo el brazo cuando hoy deberíamos poder mantener un clima de estabilidad, no preocupar de más a los vecinos porque todos atendemos a la misma situación. No hay vecinos de las provincias y vecinos de los municipios, las personas son las mismas. La principal responsabilidad de salud, educación y seguridad es del Estado Provincial”, concluyó.