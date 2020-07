FERNÁNDEZ: LA VOLUNTAD DE LA PROVINCIA EXISTE, PERO SI NO SE ACERCAN A TRABAJAR DIFÍCILMENTE ESTO SE PUEDA RESOLVER

Lo aseguró el Ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guillermo Fernández, en referencia a la convocatoria a los municipios para conciliar la deuda tributaria, quienes precisaron no estar dispuestos a trabajar en mesas técnicas.

El Ministro de Finanzas Públicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Guillermo Fernández habló sobre la convocatoria a los municipios a conciliar deudas tributarias y señaló: “la reunión no se ha podido llevar adelante luego de la invitación que hicimos hace dos semanas ya que no quisieron trabajar en la deuda tributaria”.

Y agregó: “para ser más preciso, nosotros habíamos establecido hace unos meses que para que ellos puedan percibir los fondos que ingresaban a través de los ATN, era necesario que todos nos pusiésemos a trabajar para conciliar cuales eran aquellos conceptos por tributos y tasas de servicios que los municipios aducen que la provincia les adeuda, viendo las diferencias y en virtud de eso transferir y cancelar esa suma”.

“Lo que han aducido es que ellos no están dispuestos a trabajar en mesas técnicas. Consideran que estas cuestiones se pueden resolver dialogando en otros ámbitos y no es así, porque es necesario que cada uno de los organismos encuentren cuales son las diferencias que existen y establecer un convenio por medio del cual la provincia pueda cancelar”, precisó el Ministro de Finanzas Públicas.

Y resaltó: “la voluntad de la provincia existe, pero si no se acercan a trabajar difícilmente esto se pueda resolver. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de trabajo, donde se tienen que sentar los técnicos y definir cuáles son las partidas y los conceptos, ver si lo que ellos dicen que la provincia debe es realmente así, porque nosotros podemos tener otros datos”.

“Aducen que no quieren trabajar con segundas líneas y quieren discutir temas en general respecto de la coparticipación. Nosotros vamos a continuar trabajando como siempre transfiriendo los fondos como hemos hecho hasta el día de la fecha, a pesar de que hayan presentado una demanda que se trabajará y responderá en el ámbito correspondiente”, subrayó Fernández.

Finalmente, el Ministro recalcó que “tanto el Municipio de Ushuaia como el de Río Grande han manifestado objeción para trabajar y de hecho quieren hacerlo de forma conjunta. Eso no tiene mucho sentido porque son conceptos diferentes, son sumas distintas las que ellos alegan y no contribuye a un trabajo ordenado. Ante esta postura los continuaremos invitando para que se acerquen, para que trabajemos en encontrar un punto de acuerdo y realizar un convenio para cancelar la deuda”.