Filmaba a su esposa para sorprenderla y descubrió que ella estaba en medio de una urgencia médica

Un hombre se llevó un gran susto al descubrir, mientras grababa un video sorpresa, que su esposa había sufrido un problema de salud: estaba inconsciente. Días más tarde, la mujer, quien pudo recuperarse sin secuelas, se tomó con humor el asunto y publicó el video del incidente, provocando miles de reacciones en las redes.

Todo comenzó el 9 de julio en Texas. Aquella vez, una ciudadana local llamada Silver fue a hacerse un análisis de sangre a un centro médico. Esta joven, de 30 años, había pactado previamente con su marido Matt que, luego del estudio, él la pasara a buscar con su auto.

Después de haber concluido con el chequeo, Silver comenzó a sentirse mal. «Me hice la extracción de sangre en esta clínica y salí pronto a la puerta del lugar para tomar aire fresco y esperar la llegada de mi esposo. Enseguida, al caminar en dirección a la entrada, percibí que algo no andaba bien con mi cuerpo», dijo en un posteo de su cuenta de TikTok

Silver tenía una sensación de vértigo y además notaba su piel fría y húmeda. Para ella, los síntomas no eran extraños: en otras oportunidades, cada vez que manifestaba estos signos clínicos, terminaba desmayándose en lo inmediato.

Con respecto a este tema, la joven comentó que suele sufrir síncopes vasovagales: se trata de un tipo común de pérdida súbita y breve de la conciencia.

Qué es el síncope vasovagal

«El síncope vasovagal (NdR: es un tipo de desmayo) ocurre cuando te desmayás porque el cuerpo reacciona de manera exagerada a ciertos factores desencadenantes. Estos pueden ser, por ejemplo, ver sangre o un sufrimiento emocional extremo», informó el centro médico académico estadounidense Mayo Clinic (Clínica Mayo) en su página web.

A su vez, la entidad explicó que, en general, este desmayo no suele requerir tratamiento, aunque no hay que restar importancia al asunto: «(…) es posible que te lastimes durante un incidente de síncope vasovagal. El profesional de atención médica podría recomendarte chequeos para descartar otras causas más graves de desmayo (…)».

La joven compartió el video en sus redes. Foto: captura de video/TikTok @silverowens.

Además, en la misma sintonía, Mayo Clinic advirtió: «El desmayo puede ser un signo de una afección más grave, como una afección cardíaca o cerebral. Se recomienda que consultes con un profesional de atención médica luego de un desmayo, en especial si nunca te había pasado».

Cómo terminó el caso de la joven

Después de salir de la clínica, Silver se apoyó contra la pared de la entrada del lugar y se sentó en el piso. Por su parte, el hombre se encontraba a menos de dos minutos de distancia.

En cuestión de segundos, la joven perdió el conocimiento en un aparente caso de síncope vasovagal. «Lo último que recuerdo fue revisar el teléfono para ver cuan lejos estaba mi marido», manifestó la estadounidense.

Cuando Matt llegó al complejo del centro médico a bordo de su auto, observó a su esposa a lo lejos y pensó que ella bien. En ese instante, él creyó que Silver estaba distraída perdiendo el tiempo con su teléfono celular.

El instante del desmayo. Foto: captura de video/TikTok @silverowens.

A continuación, al hombre se le ocurrió filmar la secuencia para sorprender a su esposa. Pero, al final, el que acabó sorprendido, y para mal, fue él. Una vez que acercó su auto a la entrada de la cínica, descubrió que Silver estaba inconsciente. Por lo tanto, cortó rápido la grabación y se bajó del coche para auxiliar a su ser querido.

«Mi marido Intentó despertarme. Recuerdo que abrí los ojos y lo escuché decirme que me había desmayado. Luego volví a perder el conocimiento. Entonces, entró a la clínica y pidió ayuda. Me desperté rodeada de enfermeras, tumbada en una camilla», declaró la joven, consultada por el portal de noticias de la revista estadounidense Newsweek.

Afortunadamente, los profesionales de la salud lograron estabilizar a Silver y, al cabo de un tiempo, le dieron el alta.

En la actualidad, la estadounidense planea someterse a varios estudios clínicos para poder descartar otros problemas de salud más graves.

Por otra parte, Silver afirmó que su esposo sintió mucha culpa por haberla filmado en esa circunstancia sin querer. «Mi marido no sabía que yo me había desmayado, sino no me hubiese filmado nunca», manifestó ella en TikTok.

Ella habló del tema y se tomó el asunto con humor. Foto: captura de video/TikTok @silverowens.

Además, la joven aclaró que decidió tomarse el tema con humor. «Al principio, cuando él me contó lo del video, se sintió muy mal por haberlo filmado. Sin embargo, yo me reí demasiado de la situación. Entonces, él se sintió mejor», aseveró a Newsweek.

A mediados de julio, Silver optó por divulgar el video del desmayo en sus redes. Este posteo en cuestión se volvió viral, acumulando miles de visitas.

«Me gustaría que todos supieran que mi esposo se sintió muy mal por haber filmado sin querer esa escena, pero yo ME MORÍ DE RISA», escribió la estadounidense en TikTok.

Por otro lado, Silver indicó que la mayoría de los internautas le dejó mensajes positivos. «Todo el mundo reaccionó de forma muy buena en las redes, y nos parece divertido que tanta gente haya respondido. Creo que es importante tener sentido del humor ante estas cosas, si se puede. La vida es una locura, y solo podemos controlar una parte, así que encontrar formas de reírnos del caos que nos rodea la hace más divertida», reflexionó en conversación con Newsweek.