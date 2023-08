Fin del misterio: el Chino Darín reveló por qué nunca usa su nombre real

Aunque es muy popular, muchos de sus seguidores no saben su verdadero nombre y mucho menos por qué nunca lo utiliza. ¿Qué tendrá que ver Ricardo Darín en esto?

Es indiscutible que, a estas alturas, el Chino Darín es uno de los actores más talentosos y atractivos de nuestro país. Un poco acá y un poco allá, el hijo de Ricardo Darín va y viene de Argentina a España por sus diferentes compromisos laborales pero, además, porque su nido de amor con la bella Úrsula Corberó se encuentra en el viejo continente.

Aunque creemos saber mucho de quien supo deleitarnos en más de una oportunidad, muchos de nosotros no tenemos idea de cuál es el nombre de pila del Chino, dado que siempre se lo menciona por su apodo.

Si bien, desde chico le dicen así, el Chino Darín es conocido por su apodo y -estratégicamente- decidió mantener su nombre en el misterio. ¿Por qué? Bueno, ni más ni menos que porque con su padre, Ricardo Darín, no sólo comparten el apellido, sino también el nombre. En este sentido, el novio de Corberó explicó: «Me llaman Chino un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso», reveló hace poco en una entrevista, dando a conocer que, al igual que su padre, Chino se llama Ricardo. ¿Lo sabías?

El gran problema de compartir el nombre es que necesitan diferenciarse de alguna manera el uno del otro. Por eso, a Ricardo padre y a Florencia Bas, madre del Chino, no se les ocurrió mejor idea que un apodo que lo acompañe por el resto de su vida.

Para simplificar el asunto, una vez convertido en adulto, el joven nacido en San Nicolás decidió mantener su verdadero nombre oculto y hacerse conocido con el apodo que, de alguna manera, también responde a su rostro.

QUÉ HAY DETRÁS DEL NOMBRE «RICARDO»

Ricardo es un nombre con mucho recorrido histórico a lo largo de las sociedades, principalmente por las clases más altas conocidas como nobleza en algunas épocas y significa “el Rey con gran valentía», por lo que caracteriza a las personas con este nombre como alguien con mucha fortaleza y desempeño.

Su fama se propagó demasiado por Europa y en la actualidad es considerado uno de los más comunes.