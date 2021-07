Florencia Peña cargó contra los haters: «Voy a seguir siendo p… y peroncha»

La actriz salió al cruce de los usuarios que apuntaron contra ella por opinar de fútbol; «hablé de fútbol y les explotó la matrix», lanzó

Florencia Peña fue convocada a una entrevista en TyC Sports para charlar sobre el triunfo de la Selección frente a Brasil en la Copa América. Sin embargo, lo que iba a ser una nota descontracturada terminó en escándalo cuando numerosas críticas en redes sociales.

La actriz fue invitada al canal para conversar desde la perspectiva de hincha, dado que se había mostrado muy activa en Twitter tras la hazaña argentina. “Cuando arrancó la Copa América, no terminaba de entender qué pasaba con la selección. No vislumbraba ni un poco que íbamos a llegar a la final. También me pareció bien que no se jugara en la Argentina. Salir campeones en el Maracaná, es algo de lo que no nos vamos a olvidar jamás”, comentó al comienzo de la charla.

“Creo que la Argentina no fue un equipo ofensivo; fue un equipo que salió a hacer un partido de ajedrez. Fue inteligente al jugar, y tenía que marcar a Brasil para que no lo destruyera”, consideró la actriz.

No obstante, no dejó de reconocer que los periodistas «son más técnicos», mientras que ella solo aportaba la mirada de una hincha.

En la charla, además, Peña se refirió al estado actual del país, y evaluó: “No nos unió la pandemia, pero nos unió el campeonato, porque siempre parece que estamos divididos por todo”.

Sin embargo, la charla- que en total duró más de una hora, generó fuerte repercusión en las redes sociales.La actriz se convirtió en Trending Topic en Twitter luego de que algunos usuarios la atacaran por hablar de fútbol.

Peña, por su parte, respondió a los insultos con inteligencia y sentido del humor: «Hablé de fútbol en TyC y les exploto la matrix a los pajeros de twitter. Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio».