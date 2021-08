Florencia Peña no condujo su programa: el respaldo de Argentores

La Sociedad General de Autores y Autoras de la Argentina (Argentores) emitió un comunicado en el que «expresa su solidaridad con la actriz Florencia Peña», quien hoy no estuvo al frente del programa «Flor de equipo», que conduce por la pantalla de Telefe, por transitar «un pico de estrés», según explicaron sus compañeros del ciclo.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien”, dijo el periodista Marcelo Polino en la apertura del programa, mientras que aclaró que la actriz asistió al canal pero minutos antes debió retirarse ya que “está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”.

Por su parte, Argentores emitió este miércoles un comunicado en el que “expresa su solidaridad con la actriz y con todas las mujeres afectadas por los comentarios ofensivos y denigratorios proferidos por personas públicas y también por numerosas voces anónimas desde las redes sociales”.

“Resulta especialmente grave y preocupante la perdurabilidad, sobre todo en dirigentes, de concepciones y conductas que agravian la condición humana de las mujeres y socavan la construcción de un mundo más justo y equitativo”, cierra el documento firmado por la junta directiva de la asociación.

Por su parte, la actriz Laura Azcurra expresó en diálogo con Télam: “Me parece importante abrazar a Flor en este momento como abrazamos a todas las mujeres, a todas las disidencias, a todas las personas que tenemos cosas para decir, porque este método de amedrentar, de golpear, de descalificar, es parte de la violencia verbal. Es uno de los tipos de violencia, está considerado como violencia verbal y psicológica, esto es algo que ya no queremos y no vamos a permitir”.

La intérprete sostuvo que “todo esto es parte de una cultura que nos sigue tratando como objetos, como una utilización sexual, silencia nuestras voces como seres humanos y como mujeres capaces de expresar y de poder decir lo que sentimos y de poder llevar adelante una acción como fue el caso de Flor. Juntarse con una persona de mucha autoridad, como es el presidente, no importa de qué bandera partidaria sea. Me parece muy valiente de su parte ir a expresar una preocupación, que además ya habían expresado otres compañeres”.

Y en el mismo sentido, agregó que “es importante que se sepa que las mujeres también queremos discutir de política, de trabajo, de toma de decisiones”.

Azcurra consideró que “los diputados que hablaron son una vergüenza, es muy triste que su responsabilidad política sea expresada de esta manera. Abre a una situación social para que la gente tire sus violencias, me remite a una época medieval, en la antigüedad eran piedrazos, agravios físicos, explícitos”.

En ese cuestionamiento indicó que «lo del Parlamento es tristísimo, que una parte de la oposición no esté a la altura, es triste que nos representen, es triste que les estemos pagando el sueldo a esas personas. Estas personas deberían ponerse a trabajar, no en señalar quién va a la Quinta de Olivos, no en mentir. No pueden estar estás personas allí”.