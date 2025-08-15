Ford lanzó el Mustang Dark Horse: cómo es y cuánto cuesta la versión más potente del mítico deportivo en el país

Ford Argentina anunció el lanzamiento del Mustang Dark Horse, una versión que mantiene el tradicional motor V8 del famoso deportivo, pero que llega con más potencia y una puesta a punto más deportiva.

Durante el año pasado, la marca del óvalo lanzó la séptima generación de este muscle car en la Argentina, con la tradicional versión GT 5.0 que lleva el emblemático Coyote V8. Se trata de un modelo que evolucionó en potencia y en comportamiento.

Ahora, con la llegada del Dark Horse, eleva un poco más esa vara con una variante todavía más exclusiva, tanto por rendimiento como por imagen: esta versión viene con un tratamiento específico e incluye una nueva variante del tradicional potro salvaje que identifica al modelo.

Su figura sigue inspirada en el modelo que nació en 1964 y con las proporciones características que siempre definieron al Mustang, con un capó largo y trompa agresiva y un sector trasero más corto, que define su silueta deportiva.

El Mustang Dark Horse está disponible a modo de preventa en los concesionarios oficiales de la marca del óvalo y se ofrece en colores blanco, negro y gris, este último con un tono especial que se estrenó con esta versión.

Cómo es el nuevo Mustag Dark Horse

Ford Mustang Dark Horse ofrece 507 caballos de fuerza.

El año pasado, en el aniversario 60 de su aparición, Ford trajo a la Argentina el Mustang GT Performance, que mostraba un nuevo diseño, más potencia y un equipamiento superior.

Con más de 10 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia, el Mustang es un ícono global que ha logrado trascender las fronteras de los Estados Unidos. Es la cupé deportiva más vendida del mundo en la última década y la más vendida en Argentina desde 2016, con más de 600 unidades entregadas a clientes y fanáticos.

Según explica la marca, la distinción del Mustang Dark Horse reside en su ingeniería, enfocada en lograr un manejo ágil y deportivo. Su corazón está equipado con la cuarta generación del emblemático motor Coyote V8, un bloque de 8 cilindros en V y 32 válvulas con inyección directa e indirecta multipunto.

La doble pantalla del Ford Mustang Dark Horse es ampliamente configurable.

Resulta más eficiente que los anteriores gracias a materiales más livianos y avanzados sistemas de inyección, lubricación, refrigeración y distribución variable de válvulas: este propulsor entrega 507 CV de potencia (contra los 492 del GT Performance) y 567 Nm de torque, que le otorga una capacidad de aceleración de 0 a 100 km/h en 3.7 segundos.

La potencia se transmite al eje trasero a través de un diferencial trasero Torsen con sistema de enfriamiento. Incorpora un sistema de suspensión adaptativa MagneRide (estrenada con el Mach 1 de la generación anterior y que hoy lleva también el GT-Performance) pero con calibración específica para el Dark Horse, optimizada para un rendimiento superior en pista. Además, el sistema de escape activo con ajuste de válvula permite modificar el sonido de salida.

El sistema de frenos es de alta performance con cálipers Brembo de 6 pistones en la parte delantera y 4 en la trasera, y discos diseñados para disipar el calor. Cuenta con neumáticos Pirelli P-Zero en medidas 255/40 R19 para el eje delantero y 275/40 R19 para el trasero.

La gestión electrónica del conjunto permite elegir entre 5 modos de conducción que modifican diferentes parámetros que afectan al manejo: Normal, Resbaladizo, Deportivo, Pista y Pista Drag.

El Ford Mustang Dark Horse muestra de frente al tradicional potro del modelo.

Para los entusiastas, incluye lo que Ford denomina Track Apps, que ofrece Line Lock para pre calentamiento de neumáticos, cronómetros y métricas de desempeño, permitiendo visualizar instrumentos de medición adicionales tales como las fuerzas G laterales, de aceleración y de frenado, entre otros.

Al igual que la versión GT Performance, incorpora el Drift Brake, un freno de mano eléctrico diseñado específicamente para iniciar y controlar maniobras de drifting de manera segura en pista.

Estéticamente el Mustang Dark Horse se distingue por sus faros LED oscurecidos, mientras que en el capó se aprecian franjas negras con terminación mate y la leyenda “Dark Horse” en cada costado.

La identidad visual se refuerza con el emblema Dark Horse, que por primera vez muestra al icónico potro de frente. Además, lleva llantas de 19 pulgadas en negro mate con un diseño exclusivo, y en la parte trasera, un nuevo alerón negro y un sistema de escape doble con cuatro salidas de 4.5 pulgadas en color negro.

Por dentro viene con una pantalla táctil de 13.2 pulgadas integrada al panel de instrumentos digital de 12.4 pulgadas. Ambas son totalmente personalizables, permitiendo seleccionar colores y gráficos, operando en conjunto. Este sistema ofrece compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay.

Su paquete de seguridad incluye 7 Airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodilla para el pasajero) y el avanzado paquete Ford Co-Pilot 360, con diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

El nuevo Mustang Dark Horse ya está disponible a modo de pre venta, con un precio sugerido a público de $ 128.500.000 y una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.