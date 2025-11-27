Franco Colapinto contó qué es lo que más extraña de su vida previa a la Fórmula 1

En la previa del GP de Qatar de este domingo, Franco Colapinto brindó una entrevista donde mostró su costado más intimo y reveló que extraña algunos momentos de su vida pasada fuera de la fama y el foco mediático.

Su reciente renovación con Alpine fue la confirmación de que Argentina seguirá teniendo un representante en la Formula 1 de cara a la próxima temporada. Lo que es un motivo de orgullo y otro paso adelante en su carrera, a su vez conlleva una responsabilidad inmensa llena de presiones y compromisos que lo ponen en el centro de la opinión publica.

Es por ello que, ante su creciente popularidad, el piloto reconoció que disfruta de los destinos donde el automovilismo no es moneda corriente y puede moverse con libertad al no ser reconocido por la gente.

“Cada tanto me gusta poder volver un poco a ese mundo que no me conocen tanto. Está bueno y se disfruta, así que sí, lo extraño cada tanto. Hay momentos en los que me encantaría volver, pero después obviamente cuando te das cuenta hasta donde llegaste, de estar corriendo en Fórmula 1 y todo eso, es algo que te hace mucho más feliz”, reconoció el pilarense en Filo News añorando los momentos de su vida anterior, cuando todavía no era una figura púbica.

A su vez, admitió que disfruta del cariño y el apoyo que recibe por parte de sus fanáticos: «Cuando veo a los fanáticos verdaderos que vienen a bancar, veo todo el esfuerzo que hicieron para venir a apoyarme y eso es algo más que gratificante y que disfruto mucho con ellos. Después, cuando se trata de una foto o algo medio no tan apasionado, lo disfruto menos o no lo disfruto en realidad, pero son momentos», expresó.

Franco Colapinto con sus fans. Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

La recta final de la temporada de Colapinto en la F1

Después de su participación en el Gran Premio de Las Vegas donde finalizó 15°, Franco volverá a la acción este fin de semana en un país que le trae gratos recuerdos a los argentinos tras la coronación de la última Copa del Mundo.

Del 28 al 30 de noviembre, la Máxima se muda al Circuito Internacional de Lusail donde se llevará a cabo el GP de Qatar. El mismo cuenta con un trazado de 5,38 kilómetros y está ubicado a unos 28 kilómetros al norte de Doha.

Esta será la penúltima fecha de la temporada 2025, la cual finalizará el 7 de diciembre con el GP de Abu Dhabi.