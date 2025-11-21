Franco Colapinto fue de menor a mayor en el primer día de la Fórmula 1 en Las Vegas, aunque alertó: «Volvimos a la primera parte de la temporada que me costaba más»

Los mecánicos trabajaron en el Alpine número 43, a minutos de que arrancara la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, fecha 22 de la temporada de la Fórmula 1. Había mucho por cambiar para intentar mejorar el puesto 20 con el que Franco Colapinto había terminado una FP1 en la que luchó más de lo que compitió: el argentino contó después que la parte trasera del A525 «estaba inmanejable», justo en un circuito callejero donde a la falta de grip producto del tipo de asfalto se le suman las bajas temperaturas de la noche otoñal del desierto de Nevada. Aunque los trabajos fueron limitados por el tiempo, el oriundo de Pilar logró avanzar hasta la posición 16, solo cuatro por detrás de su compañero y máxima referencia, Pierre Gasly, que fue 12° en ambas sesiones.

Con 28 giros, el piloto de 22 años fue uno de los que más giró en la primera libre (solo cinco dieron más vueltas, con Carlos Sainz a la cabeza con 31), pero eso no bastó para que saliera del último lugar, con un registro que lo dejó a casi dos segundos de la punta y -lo que es peor- a un segundo y fracción de Gasly. «El auto en la FP1 tenía muy poco grip atrás, estaba inmanejable en la parte trasera, no tenía nada grip y fue bastante complicada, con la blanda fue peor», explicó quien fue confirmado como titular en Alpine para la próxima temporada. Mientras en el segundo stint, con la goma más blanda para todos los pilotos, el francés se metía en el top 10, Colapinto no podía abrir vuelta y en su quinto intento lograba su mejor registro de la primera sesión: 1m36s758.

La segunda práctica llegó después de que la lluvia hiciera su carta de presentación con algunas gotas que sirvieron para complicar un poco más el estado de una pista muy fría, con una temperatura en el asfalto de apenas 16°C y en un lugar donde el termómetro pasaba apenas de los diez grados. Tras cinco minutos sin que ningún auto se metiera a la pista, Alpine mandó a su dupla y, enseguida, se notó la mejora en el A525 del piloto nacional, que por momentos tuvo (aunque virtualmente) la P1. «En la FP2 mejoró pero creo que tuvimos los mismos problemas, solo un poco menores, un poquito más chiquitos», advirtió después.

Pese a eso, y a que destacó con frustración como «lo más negativo» que no pudo «dar una vuelta con la goma blanda en todo el día», el argentino bajó casi dos segundos aquel mejor tiempo de la FP1 (1m34s824) y recortó a cuatro décimas la brecha con su compañero. «Creo que fuimos encontrando un poquito el camino. Hay que trabajar a la noche. La diferencia es un poco más chica, así que eso es bueno, pero igualmente estamos lejos», analizó sobre el segundo y 222 milésimas que lo distanció de Lando Norris, el mejor de una jornada que se cerró con dos banderas rojas consecutivas por el «mantenimiento de la pista», según explicó la FIA, luego de que un comisario deportivo informara que una tapa de alcantarilla -el mismo problema que en 2023 rompió el piso de la Ferrari de Sainz- podía desprenderse.

«Me siento un poco incómodo con la goma blanda; con la media, mejor. Así que hay que trabajar. Creo que parecido a los problemas que tuvimos en Brasil y no lo estamos pudiendo solucionar por ahora. Hay que trabajar y entender un poco el porqué», resumió Colapinto en su contacto de dos minutos con la prensa argentina en Las Vegas.

El choque en Brasil sigue dándole dolores de cabeza al argentino, que contó que no pudieron repararle su chasis y sigue corriendo con el que le pusieron en Interlagos para completar el fin de semana. «El chasis es la diferencia más grande, creo», dijo ante la comparación con Gasly, que mostró un mejor rendimiento este jueves. «Volvimos a la primera parte de la temporada que me costaba más. No sé, es medio incomprobable pero sí me siento diferente a las últimas carreras y puede ser por eso. Pero lamentablemente con el choque en Brasil hubo que cambiarlo y no se pudo reparar para esta carrera, así que hay que laburar y entender un poco el porqué. Ojalá en las próximas carreras vuelva el otro», deseó. Por lo pronto, volverá a salir a la pista a las 21.30 de Argentina, cuando se ponga en marcha la última práctica del fin de semana.

Norris logra el mejor tiempo en unos caóticos ensayos en Las Vegas

Lando Norris no quiere dejar pasar su racha en el tramo final de la temporada que lo puede coronar campeón por primera vez. Foto AP Photo/Eric Gay

El británico Lando Norris, líder del Mundial de Fórmula 1, completó esta madrugada la vuelta más rápida de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Las Vegas, que vivió un frustrante final con dos banderas rojas.

El piloto de McLaren, que aventaja en 24 puntos a su compañero australiano Oscar Piastri, fue 29 milésimas más rápido que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo clasificado y que sorprendió con su rendimiento como lo había hecho en Interlagos, confirmando porqué Toto Wolff lo eligió para reemplazar al heptacampeón Lewis Hamilton pese a su corta edad.

Cuando aún le quedaban 20 minutos a la sesión, se levantó la primera bandera roja en el circuito urbano de la célebre avenida de los casinos. Los autos abandonaron la pista ante el aviso de que una tapa de alcantarilla podía estar suelta. En esta ocasión no se registró ningún accidente pero el episodio revivió el fantasma de lo ocurrido en 2023, en el regreso de la Fórmula 1 a la llamada Ciudad del Pecado tras cuatro décadas de ausencia. En aquella ocasión saltó la tapa de una alcantarilla provocando daños en la parte delantera del monoplaza del español Carlos Sainz.

En la noche de este jueves, los monoplazas fueron autorizados a regresar al asfalto a seis minutos de completarse la hora de sesión. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había fijado el mejor tiempo en los primeros entrenamientos y marchaba tercero en estos, salió de pista en una curva al sufrir un problema con la caja de cambios, antes de que apareciera una segunda bandera roja que dio por concluida la sesión anticipadamente por «mantenimiento de pista».