Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del GP de Países Bajos que marca el regreso de la F1

El piloto argentino solo pudo superar al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que abandonó la sesión al inicio por un incidente, y al británico Oliver Bearman (Haas). La diferencia en relación a Pierre Gasly (10°) fue de 6,5 décimas.

Franco Colapinto retomó la actividad en la máxima división del automovilismo mundial con la intención de mejorar su rendimiento en la escudería Alpine.

El argentino ocupó el 18° puesto de la primera práctica del GP de Países Bajos, con una diferencia de 6,5 décimas en relación a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

McLaren estableció un claro dominio en la tanda: Lando Norris fue primero, escoltado por el australiano Oscar Piastri.

La sorpresa resultó Aston Martin, que colocó a Lance Stroll y Fernando Alonso en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El GP de Países Bajos continuará desde las 11:00 de Argentina con la segunda sesión de entrenamiento.

La clasificación será el sábado a las 10:00 y la carrera, el domingo a la misma hora. El GP neerlandés es el primero de los diez que le quedan al calendario 2025 de la F1.