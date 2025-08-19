Fue invitada a la casa de DiCaprio y vivió una extraña situación con el actor: “Pensé que sería una fiesta”

La cantante inglesa Diana Vickers abrió su podcast con una anécdota que contribuye con la leyenda de que Leonardo DiCaprio es un tipo… particular.

En el contexto de una conversación sobre la diferencia de edad en las parejas, la intérprete de 34 años contó a su copresentadora, Alice Giddings, que una noche fue invitada a la casa del actor, en Hollywood, y cuando llegó no era lo que esperaba.

“No recordará haberme conocido. Uno de sus amigos me invitó a su casa”, comenzó, y remató: “Pensé que sería una fiesta. Y terminé sentado con él viendo la tele. Fue un momento realmente muy extraño”.

En relación a la fama que se labró el actor de 50 años de salir con chicas mucho más jóvenes que él, la vocalista del hit dosmilero “Once” deslizó que DiCaprio tiene “un sistema” que consiste en que “chicos lindos” le busquen mujeres “atractivas” para que estén a su lado.

“Es bastante raro en realidad”, reconoció.

«Just Between Us» es el nombre del podcast de Vickers.

Es un ejemplo de un “hombre en Hollywood con tanta fama y poder que no quiere crecer”, sentenció en el podcast de Metro, “Just Between Us”.

DiCaprio, detenido en Ibiza

El historial de noticias no ayuda a Leo.

En los últimos días, el protagonista de “Titanic” y “El lobo de Wall Street” fue detenido en la puerta de una fiesta en Ibiza junto con su novia, Vittoria Ceretti, de 27 años.

Según un video obtenido por Daily Mail, DiCaprio vestía de negro con una gorra y una cadena, y esperaba como cualquier invitado que le revisaran sus documentos.

En el video se escucha a una mujer que dice: «Me están registrando por completo en este momento». Se cree que se trata de Ceretti, quien lo acompañaba a la fiesta.

DiCaprio aguarda a que la policía lo revise. Foto: captura de video

“La policía española no reconoció a DiCaprio. Lo miraron dos veces y luego entró”, indicó uno de los invitados.

Leo y los “Pussy Posse”

En su juventud, Leo DiCaprio formó parte de la infame pandilla “Pussy Posse”.

Los “Pussy Posse”, término acuñado por Nancy Jo Sales en un artículo de New York magazine sobre DiCaprio, era un grupo de amigos que solían hacer de las suyas en el ambiente hollywoodense.

Además de DiCaprio, en la banda estaban los actores Tobey Maguire, Kevin Connolly y Lukas Haas, el mago David Blaine y el director Harmony Korine, entre otros.

Tobey Maguire (I) y DiCaprio (D) en su juventud.

“Los miembros principales del grupo constituyen una fraternidad de hombres jóvenes, algunos de los cuales son realmente famosos, como Leo”, explica Sales en su nota.

Se decía que iban juntos a todos lados, lo que incluía desde sets de filmación hasta fiestas descontroladas en Nueva York.

La escritora sostuvo que los amigos de DiCaprio le llevaban el dinero a Leo y que competían entre ellos para ver quién quedaba en más y mejores papeles.