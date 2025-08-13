Fuerte descargo de Thelma Fardín contra Juan Darthés: «Odiadores seriales»

Thelma Fardín hizo un fuerte descargo en las redes sociales luego de que trascendiera que la defensa de Juan Darthés busca anular el juicio que lo condenó a seis años en prisión en un régimen semiabierto.

La artista, que denunció al actor por abuso sexual, compartió un posteo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 900 mil seguidores, y apuntó contra aquellos que la critican.

En el video se ve a Fardín en distintas situaciones de la vida cotidiana mientras habla sobre el caso y presenta las novedades.

“¿Vas a volver a hablar de esto? Si”, arranca Thelma, mirando a cámara.

Acto seguido, aclaró que ella ya ganó y señaló que eso ya está probado: «El hecho en la justicia ya no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando en las redes dicen ‘Thelma tiene que pagar, tiene que ir presa que pague’».

El descargo de Thelma Fardín contra Juan Darthés. Dotos: Instagram.

«Odiadores seriales, lamento informarles que eso no va a pasar. Cinco jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más», sostuvo.

Sin embargo, explicó que “ellos apelan como lo haría cualquier persona que enfrenta una condena, y eso está muy bien. No apelan sobre si pasó o no, hace rato reconocieron que pasó”.

“Lo que discuten es si me ató o me pegó», manifestó.

Además, expuso que lo hacen para que el juicio vuelva a cero y “prescriba”.

Thelma les recordó a sus seguidores que al momento del abuso sexual, ella tenía apenas 16 años, mientras que Darthés tenía 45: «Cuando lo defienden no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años».

Juan Darthés fue condenado a seis años en prisión. Foto: Archivo.

“Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio”, disparó.

«El fallo aclara que no hay ningún beneficio para mí. Me quitó energía, salud emocional, dinero, pero el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable, y que saber que yo aporte un granito de arena para que muchas personas de animaran a hablar no tiene precio», reflexionó.

Y cerró: «Atacan esta causa por qué es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben que? ganamos».

El posteo superó los 64 mil ‘me gusta’ y se llenó de comentarios en los que recibió apoyo, amor y reconocimiento.

“Flaca, sos un ANTES Y UN DESPUÉS en este país, y en muchísimos. Así que déjalos que hablen nomas, vos ya hiciste tu trabajo en esta vida”, “A mis 40 años, pude hablar gracias a vos, pude sanar con terapias, pero mi inicio fue gracias tu valentía, no ganó solo Thelma, ganamos todas!!! Gracias Gracias Gracias”, “Gracias a vos tuve esperanza de que se haga justicia y hablé. Gracias para siempre Thelma”, “Amor amor amor para la Thelma de 16 años, la Thelma de hoy y todas las nenas y mujeres que aprendieron de tu valentía y no se callan más”, fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron a la actriz, actual pareja de Nicolás Riera.