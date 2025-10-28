Fuga, mentiras y presiones: los tres motivos para dejar preso a Leandro García Gómez, el ex de Lourdes Fernández de Bandana

Leandro Esteban García Gómez (46) seguirá preso. El ex de la cantante Lourdes Fernández (44), de Bandana, había pedido ser excarcelado en la causa que lo acusa de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida y el uso de narcóticos. Sin embargo, la Justicia rechazó su solicitud por considerar que hay riesgo de fuga y que podría entorpecer la investigación. Además, se remarcó que dos veces negó que la artista estaba en su departamento, cuando efectivamente estaba.

El fallo del juez Diego Javier Slupski, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, se conoció este lunes a tres días de que le tomara declaración indagatoria. Allí el acusado dio su versión de los hechos, pero se negó a responder preguntas.

En el escrito, Slupski planteó que «el encarcelamiento preventivo de García Gómez resulta indispensable» y sostuvo que existe un peligro de fuga dado sus antecedentes penales (tiene condenas previas por amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego) y la expectativa de que esta nueva causa derive en una pena de cumplimiento efectivo en prisión.

«Desde otra perspectiva, respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados», detalló el juez.

A esos dos argumentos, el juez sumó un tercer motivo para tenerlo preso: consideró negativa «la actitud elusiva y obstructiva» que tuvo el acusado cuando le negó dos veces a la Policía que la cantante estaba en su departamento. Sin embargo, cuando el lugar fue allanado el jueves 23, la encontraron allí.

Otros tiempos. Lourdes Fernández y Leandro Esteban García Gómez, juntos.

Lourdes, que no tenía contacto con su familia ni sus amigas desde el 4 de octubre, estaba en una de las habitaciones del departamento de García Gómez. Su ex se escondió dentro de un placar en otro cuarto e intentó escapar por una ventana que da a un pulmón del edificio.

El hallazgo se dio luego de otro ingreso que previamente había autorizado el hombre al mismo departamento pero en el que, según confiaron fuentes del caso, no les permitió el acceso total a la propiedad. Se cree que Lourdes estaba en un cuarto o en la terraza para evitar ser descubierta.

Todo empezó con la denuncia de la mamá de Lourdes, Mabel López Arias, en la fiscalía general de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer, desesperada, advirtió el contexto de violencia de género en el que se encontraba su hija, a quien no veía desde el 4 de octubre. Fue así que pidió la intervención de la Justicia.

Así sacaron a Lourdes Fernández del departamento de su ex pareja

López Arias declaró en la Comisaría Vecinal 14B y por orden judicial fueron al domicilio de Ravignani 2186. Pero sin una orden de allanamiento, solo pudieron ingresar hasta dónde les permitió García Gómez. Más tarde, Lourdes subió un video a redes sociales, con la cara cubierta y a oscuras en el que decía: «Estoy perfecta, gracias. Es tremendo esto. Les mando un beso y gracias por ocuparse de mí.»

Luego, la cantante mantuvo un diálogo por videollamada con el área de Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad en el que no quiso dar detalles sobre su paradero. Habría manifestado estar en la casa de una amiga en la zona oeste del conurbano.

Después de que la Policía de la Ciudad allanó el departamento y encontró a Lourdes Fernández, la cantante fue trasladada al Hospital Fernández, donde le realizaron una «evaluación médica integral». Se retiró alrededor de las 2 de este viernes.

La comunicación de Lourdes Fernández con la Policía de la Ciudad.

Según difundió Radio Mitre, en su historia clínica la cantante dijo haber consumido cocaína y alcohol, aunque el examen de laboratorio refirió una alcoholemia negativa. De acuerdo a lo que trascendió, Fernández informó a los médicos que consume benzodiazepinas por insomnio y que abandonó su tratamiento psicoterapéutico.

Lourdes se fue por sus propios medios con una amiga y quedó a la espera de los estudios complementarios. En en la revisión no habrían encontrado golpes y confirmaron un cuadro de «dolor de garganta» por lo que le indicaron antibióticos.