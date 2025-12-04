Fútbol para Todos: este viernes se conoce el veredicto en el juicio contra Aníbal Fernández y Capitanich

El Tribunal Oral Federal 1 de Comodoro Py dará este viernes el veredicto en el juicio por las presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos del programa “Fútbol Para Todos”, en el que los principales acusados son los ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich –quien la semana pasada juró como senador nacional- y el ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura, para quienes la Fiscalía pidió condenas de entre ocho meses y tres años de prisión.

La audiencia –que será por videoconferencia- comenzará a las 11 horas cuando los dos últimos imputados tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras. Luego los jueces Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg pasarán a deliberar y a la tarde, en horario a confirmar, darán el veredicto, informaron a Clarín fuentes judiciales.

El juicio empezó en junio del año pasado y se juzga una administración fraudulenta por el desvío entre 2009 y 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, de los fondos públicos que tenían como objetivo sanear las finanzas de los clubes de fútbol a través del contrato de la AFA -entonces a cargo de Julio Grondona- con el estado nacional para la televisación de los partidos de la primera división.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández Foto: Luciano Thieberger.

El veredicto se conocerá en un momento en el que el actual titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue denunciado penalmente por la Coalición Cívica por el presunto uso de una mansión en la localidad bonaerense en Pilar a través de testaferros y cuando la justicia en distintas causa allanó por presunto lavado de dinero a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, que patrocinó y financió a varios equipos de fútbol.

En sus alegatos, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio pidió una pena de tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Fernández por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Y ocho meses de prisión y el doble de inhabilitación para Capitanich por violación de los deberes de funcionario público.

Jorge Capitanich juró como senador nacional Foto Federico López Claro

El ex gobernador de Chaco juró la semana pasada como senador nacional y desde el próximo miércoles asumirá el cargo. Si es condenado, la inhabilitación para ejercer cargos públicos no se aplicará porque la pena no está firme ya que puede ser revisada por otras instancias, como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Fiscalía también pidió dos años de prisión de ejecución condicional para Segura y para Natale Rigano, ex presidente de la empresa de camiones IVECO, por administración fraudulenta, y un año de prisión para Carlos Pandolfi y Norberto Monteleone, ex integrantes de la Fundación “El Futbolista” y de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Gabriel Mariotto, otro de los imputados que no fue acusado por el fiscal Osorio. Foto: Luciano Thieberger.

En cambio, Osorio no acusó a Gabriel Mariotto, quien era el coordinador del programa Fútbol para Todos, y pidió su absolución. Lo mismo para Miguel Ángel Silva (ex secretario general de AFA), Rubén Raposo (ex administrador financiero de AFA), Raúl Pagano (ex gerente financiero de FAA), Sergio Marchi (ex secretario general de FAA), y Eduardo Amirante, Jorge Galitis y Carlos Dávola, quienes eran directivos de financieras que intervinieron en el manejo de los cheques que pagaba el estado.

La Fiscalía consideró probado que se administraron de manera fraudulenta los fondos públicos del programa “Fútbol para Todos “ y con las condenas pidió también que se recupere el dinero del delito que fijó en 456.681.777,46 de pesos.

Los jueces que darán el veredicto.

Las defensas de los imputados pidieron sus absoluciones y que se declare la nulidad de la acusación de la Fiscalía, lo que también deberá ser resuelto por el tribunal oral.

A mediados de noviembre, el juicio oral entró en su etapa final con las últimas palabras de los acusados que es el momento en el que pueden hablarle a los jueces antes del veredicto. Este viernes será el momento de los dos últimos acusados, Galitis y Amirante. Luego el veredicto de los jueces.