Gastón Pauls habló de Agustina Cherri durante su peor etapa con las adicciones: «La estoy perdiendo…»

El actor y conductor Gastón Pauls recordó la actitud que tuvo Agustina Cherri, madre de su hijos Muna y Nilo en el momento más crítico de su adicción a las drogas.

Gastón Pauls en una entrevista íntima compartió uno de los momentos más duros de su vida: el punto de inflexión que lo llevó a iniciar su recuperación de las adicciones. Durante su paso por Con todo respeto (El Nueve), en una charla mano a mano con Andrea Rincón, el actor y conductor recordó el contundente gesto de Agustina Cherri —su ex pareja y madre de sus hijos Muna y Nilo— que lo ayudó a tomar conciencia del daño que estaba causando y lo empujó a cambiar su vida.

“Hay una frase muy linda entre los adictos que nos decimos. El adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra al adicto? La pala. Se hunde más”, comenzó relatando Pauls.

Y luego agregó: “Salvo que venga otro y te diga: ‘tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’». Fue entonces cuando recordó el rol fundamental que tuvo Cherri en ese momento crítico, una intervención que —según él— lo ayudó a “hacer un click” esencial en su vida.

“Yo había tenido un montón de intentos de dejar. Cuando se murió un amigo, cuando otro se suicidó, la noche que casi me muero de una sobredosis, cuando alcoholizado choqué y casi lastimo a un amigo…”, explicó Pauls, enumerando episodios que lo empujaban al borde pero sin lograr frenar su consumo.

En ese contexto, destacó el valor del gesto de Cherri: “Tenía la escalera al lado, no la vi. Por la escalera me refiero a Dios, al poder superior, a mi poder de sanación. Pero la más fuerte —de hecho ahí arrancó mi recuperación— fue Agustina, que era mi pareja en ese momento”.

El actor recordó que, durante uno de sus intentos de disculparse por su comportamiento, la reacción de ella fue el detonante que lo sacudió emocionalmente. “Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, relató con crudeza.

Y añadió: “No me salió una lágrima, porque yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome. Solo seguía leyendo el mismo libro (por Cherri)”.

“Le estoy hablando y no me ve, no me escucha”, recordó conmovido sobre esa escena. Fue entonces cuando, impactado por el silencio de su pareja, tomó conciencia de lo que estaba perdiendo: “No, no estoy muerto, la estoy perdiendo. Y yo sabía que iba a ser la madre de mis hijos”, reflexionó.

Ese fue el punto de quiebre. A partir de allí, Pauls reconoció la enfermedad que estaba atravesando y comenzó su proceso de recuperación, dejando atrás el infierno de las drogas y dando inicio a una nueva etapa en su vida.

