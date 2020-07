Georgina Barbarossa, protagonista del primer escándalo del Cantando 2020: se bajó ¿por culpa de Moria Casán?

La actriz, que había sido confirmada como participante, decidió dar un paso al costado en las últimas horas y “La One” no se quedó callada.

Georgina Barbarossa no estará en el Cantando 2020. ¿Qué pasó?

Días atrás se conoció que el Cantando regresa a la TV, con la conducción de Laurita Fernández y Ángel De Brito. Una de las participantes confirmadas era Georgina Barbarossa, la misma que en las últimas horas presentó su renuncia. ¿Qué pasó?

Parece que a la actriz no le gustó enterarse de que Moria Casán, su enemiga, será parte del certamen, aunque en calidad de jurado. “Si está Moria Casán, señores, gracias, yo me voy a mi casa”, son las palabras que habría pronunciado en comunicación con el Chato Prada y Fede Hoppe, según indicaron en el ciclo Hay que ver.

Lo cierto es que esta mañana, en el programa matutino de Ángel De Brito, “La One” se expresó con palabras poco felices hacia la exconductora de Movete.

“Yo dije lo que pienso de ella: mala vibra. Pero como yo tengo el derecho de juzgar, porque así me lo han planteado y para eso estoy. No tengo nada personal con nadie y con esta mujer sí lo tuve y me resulta una persona desagradable. Así que voy a dejar todo lo mío de lado y la voy a escuchar pero no la voy a ver porque me desagrada”, disparó.

Más tarde, en diálogo con Confrontados, la diva reconoció que le daba pena que una persona se quedara sin trabajo, hasta le ofreció un trato. “Para que esta señora no se quede sin trabajo ofrezco retirarme en el momento que esté ella. Ella no es una buena profesional y eso se sabe. Mirá cómo será de poco profesional que no aguanta trabajar conmigo. Obliga a la empresa a elegir entre ella y yo”, concluyó tajante.