Georgina Rodríguez contó cómo conoció a Cristiano Ronaldo

El delantero portugués la invitó a cenar luego de ir varias veces a verla a un local de una marca reconocida donde ella trabajaba.

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, será la protagonista de un documental donde mostrará cómo es su vida al lado de ídolo portugués.

En «Soy Georgina», la argentina reveló cómo conoció futbolista en 2016: «Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ‘¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza’».

Por su parte, Cristiano recordó: «Fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad…».

«Empecé a atenderlo en Gucci y un día me escribió que tenía un evento (de Gucci) que si iba a estar. Y le dije que sí. Pensé todo el día qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué lo vi guapísimo, me acuerdo que llevaba puesto él y yo. Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena. No me apetecía, pero me tuve que ir. Pero fue bueno porque nos dejó con las ganas» relató.

La influencer contó que varias cosas ralentizaron la relación: «Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: ‘Gio te quieres venir a cenar’ y pensé ‘ha llegado el momento’. Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí cómo si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las agarramos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum».