GOBIERNO ENTREGÓ OFICIALMENTE LA INDUMENTARIA A LOS SELECCIONADOS PROVINCIALES PARA LOS JUEGOS BINACIONALES DE LA ARAUCANÍA

Con actos simultáneos en las ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, la Secretaría de Deportes del Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego AIAS concretó la entrega oficial de la indumentaria a los y las deportistas que integrarán la delegación provincial en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía. La competencia se desarrollará del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.

El acto central se llevó a cabo en el gimnasio anexo al Microestadio de Río Grande. En la oportunidad, se presentó un video institucional de los Juegos para luego dar paso al discurso del Secretario de Deportes, Matías Runín, quien dirigió un sentido agradecimiento a los deportistas “por el esfuerzo y la perseverancia que han tenido estos meses en el entrenamiento” y a sus familias “por el acompañamiento y el compromiso” logístico.

Runín destacó especialmente el trabajo articulado entre el sector público y privado, que se implementó este año y permitió fortalecer los recursos para los seleccionados. En este marco, valoró los aportes de las empresas BGH, Total Energies, Sancor Salud y Tecnomyl S.A., así como la colaboración de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la confección de la indumentaria.

“Tenemos un gran equipo que viajará con toda la logística de la Secretaría de Deportes, kinesiólogos, una médica y profesores preparados exclusivamente para los deportes individuales y de conjunto”, detalló el Secretario durante su alocución.

Para finalizar el acto, la subsecretaria de Planeamiento, Érica Briceño, brindó a los presentes todos los detalles operativos del viaje, incluyendo información general, sedes de competencia, acto de inauguración y la logística de traslado en los cuatro colectivos que partirán desde la provincia este jueves por la mañana.

La delegación fueguina arribará a La Pampa el próximo sábado y comenzará a competir el domingo en las siete disciplinas que participan: atletismo, judo, natación, ciclismo, fútbol, vóley y básquet. Las actividades se distribuirán en las localidades de Santa Rosa, Eduardo Castex, General Acha, General Pico, Miguel Riglos y Toay.

En representación del Gobierno Provincial, acompañaron la ceremonia, Federico Giménez, Secretario de Representación Política; Ivana Olariaga, Secretaria de Juventudes; Oscar Bahamonde; Director Ejecutivo de AREF. Así como representantes de empresas e instituciones colaboradoras: José Muñoz, Gerente de Recursos Humanos de BGH; Ana Berbel, Coordinadora Local de Proyectos de Desarrollo de Total Energies; Jésica Arredondo, Supervisora Comercial de Sancor Salud; Ignacio Mocchi, Director de Tecnomyl S.A y Daniela Ruiz, colaboradora del Consejo Federal de Inversiones (CFI).