GOBIERNO LLEVARÁ ADELANTE EN USHUAIA LA 4° EXPO INCLUSIVA 2025

El Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría Provincial de Discapacidad, invita a la comunidad a participar de la «4ta EXPO INCLUSIVA 2025», encuentro anual que reúne al Estado provincial, las organizaciones sociales y al sector privado comprometidos con la promoción y el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

La «EXPO INCLUSIVA 2025» se consolida como un espacio de intercambio, visibilización y participación ciudadana donde se presentan proyectos, programas, iniciativas y actividades orientadas a la inclusión plena en nuestra provincia. Este evento ofrece una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo que diversas instituciones realizan diariamente y, al mismo tiempo, fomentar una mirada colectiva, respetuosa y accesible sobre la discapacidad.

La actividad se realizará este viernes 5 de diciembre de 15:00 a 19:00 horas en la Escuela Nº 13 “Almirante Brown”, ciudad de Ushuaia

La EXPO INCLUSIVA 2025 invita a vecinos, familias, estudiantes, instituciones y a toda la comunidad a sumarse a esta jornada abierta pensada para compartir experiencias, aprender y construir juntos entornos más inclusivos y accesibles.