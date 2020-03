GOBIERNO Y ATE LLEGARON A UN ACUERDO SALARIAL PARA LOS ESCALAFONES SECO Y HÚMEDO DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur realizó una nueva propuesta de recomposición salarial para los trabajadores de los escalafones seco y húmedo del ámbito estatal provincial, la cual luego de ser discutida en asamblea de ATE fue aceptada por los representantes gremiales. En la jornada de mañana el acuerdo será rubricado por el Gobernador Gustavo Melella y las autoridades de ese sindicato.



El Ministro de Finanzas Públicas de la provincia, Guillermo Fernández, comentó al respecto que “la nueva propuesta de recomposición salarial para los escalafones seco y húmedo es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno de la provincia para reconocer un derecho que tienen los trabajadores que tuvieron congelados sus salarios por cuatro años”.

“Con mucho trabajo y diálogo se está llevando adelante lo que encomendó el Gobernador Melella respecto del plan de recuperación del salario, lo que apunta a mejorar no solo la calidad de vida de los servidores públicos estatales sino de todos los fueguinos, porque el incremento significa también inyectar dinero en la economía local y generar un impacto en todos los sectores de la provincia”, resaltó.

Finalmente, el funcionario expresó que “es muy importante lo que está ocurriendo porque estamos recomponiendo el vínculo con los trabajadores” y destacó que “nuestro compromiso es con todos aquellos que mantienen un diálogo maduro y honesto”.

El acuerdo contempla elevar en 15 puntos porcentuales el valor del cálculo para el decreto 1428/73 bonificado por Zona para todos los agentes del escalafón, lo que eleva el adicional contemplado en esta norma de 65% a 80%, produciendo el consecuente impacto en antigüedad, título y permanencia en categoría. Esto representa una respuesta a un reclamo histórico del sector.

Asimismo, se establece elevar de 11% a 15% el valor establecido por el decreto 2118/12 para todos los trabajadores alcanzados por dicho decreto, los cuales representan la casi totalidad de los agentes del escalafón seco.

A esto se suma el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable de 4 mil pesos para aquellos agentes del escalafón seco cuyo salario neto una vez aplicados los incrementos consignados el ítem 1 y 2 se encuentre entre $30 mil y $45 mil.

Además se garantiza a todos los trabajadores del escalafón que una vez aplicados los ítem 1 y 2 no queden alcanzados en el punto precedente un haber mínimo de $30 mil mediante el otorgamiento de una suma fija remunerativa no bonificable de $10 mil.

También se eleva el monto del ítem Estímulo al Estudio para finalizar el secundario a $ 3 mil con carácter remunerativo no bonificable.