González García, sobre las protestas anticuarentena: “Valoramos la libertad, pero hacemos las cosas por el bien común”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, opinó este sábado sobre las protestas contra la cuarentena y aseguró que detrás de esos reclamos existe una “especulación política” . Además, el ministro dijo que “es difícil que no se extienda” el confinamiento la semana próxima.



“Hay una especulación política. No solo acá: es la ideología de (Jair) Bolsonaro , de (Donald) Trump y pasa en España también . Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas . Todos valoramos la libertad pero estamos haciendo las cosas por el bien común: tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente”, dijo el ministro esta mañana en declaraciones radiales .

Además opinó que “la derecha del mundo se ampara en los derechos individuales. Nosotros los respetamos pero tenemos la obligación de defender los derechos colectivos”.

Ante los reclamos de quienes atraviesan una compleja situación económica, Ginés dijo entender a “los comerciantes” y a quienes deben quedarse en su casa e insistió en que “el Gobierno está haciendo muchos esfuerzo para ayudar a todos”.

El ministro reconoció que la curva de contagios sigue aumento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por ello planteó que no ve posible flexibilizar la cuarentena el próximo 7 de junio. “Es difícil que no se extienda y relajar en un momento de curva ascendente. Estamos evitando una mayor consecuencia, que es que haya más muertes”, aseguró.

Sobre la ciudad de Buenos Aires dijo que con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, están pensando en hacer un cambio estratégico: “Hacer lo mismo en el resto de la Ciudad que en los barrios vulnerables: ir a buscar los casos activamente y no esperar a que aparezcan. Es una idea estratégica de contener la expansión de la enfermedad al resto de la ciudad”, sostuvo.

En tanto, González García manifestó que en la provincia la curva es ascendente pero controlada y defendió las medidas del gobernador Axel Kicillof en Villa Azul, donde se montó un cerco sanitario para contener la reproducción del virus. “Hay una estrategia oportuna en base a lo que se aprendió de la Capital. Hay una búsqueda activa de los casos, con aislamiento y cercamiento que limita la circulación del virus”, explicó.

Tras su breve internación de esta semana en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de parestesia distal del miembro superior izquierdo, Gónzales García aseguró: ” Estoy bien , igual que antes, con ganas de trabajar y necesidad de trabajar. El país no está para que uno se quede quieto”.