Gran Hermano: así fue el debate con Ariel, el último eliminado

Como todos los lunes, el reciente eliminado de la casa más famosa del país estuvo en el estudio de Telefe para hablar de su paso por el reality.

En uno de los mano a mano más peleados del certamen, Ariel se convirtió este domingo en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano, por lo que este lunes estuvo presente en el debate con Santiago del Moro y los panelistas de Telefe.

Se esperaba que el parrillero que ingresó en el repechaje hablara de todo tras su corto paso por el reality.

Quiénes serán los finalistas

«Nacho, Juli y Romina, entre ellos está el ganador, para mí», analizó Ariel.

¿Fingía llorar?

«Me limpié los ojos con el té», argumentó sobre una de sus imágenes virales.

«¡Se me escapó!»

Ariel aseguró que no fue juego cuando le contó a Maxi que Thiago lo había votado al Conejo. «No metí fichas, no me conocen», insistió.

Ariel esperaba que Camila lo salvara

«Después de todas las charlas… pensé que iba a salvarme a mí», dijo Ariel sobre Camila. Ambos ingresaron juntos en el repechaje.

«Era la casa de Alfalandia»

«Era una casa de silencio, con todo lo que hacía él», lamentó Ariel en relación sobre Walter. Reconoció que había cosas que «tanto no le molestaban» pero que otras sí, como el episodio de la mano en la boca. «La idea era que Alfa se vaya desgastando. Él no te deja hablar», indicó.

«Evidentemente hizo algo mal»

Ariel analizó que quizás tendría que haber hecho las nominaciones de forma diferente. «Es re difícil. La última semana se estaba dando mi estrategia, que era que se desgaste Alfa», explicó.