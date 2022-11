Gran Hermano: el debate con Juan Reverdito, el cuarto eliminado

El polémico participante participa este lunes del mano a mano con Santiago del Moro y el resto de los panelistas de Telefe.

Juan Reverdito se convirtió este domingo en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022, al obtener el 88% de los votos, una cifra que estuvo muy cerca de ser récord para el reality.

Tras abandonar la casa, el taxista se presentó este lunes en el piso de Telefe, mano a mano con Santiago del Moro y el resto de los panelistas.

Juan, integrante del grupo «los monitos», era muy resistido en las redes sociales como anteriormente ocurrió con Tomás Holder, Martina y Mora, los otros tres eliminados del certamen.

Gran Hermano: el debate con Juan, el cuarto eliminado

El polémico participante habló de todo este lunes con Santiago del Moro: su fallida estrategia, su relación con el resto de «los monitos» y sus conflictos con Alfa, quizás el participante con quien más pica tuvo.

«Jugué mal. Fui siempre al choque y jugué mal», confió el ex participante. «Quise cambiar la estrategia, pero no funcionó», añadió, y reveló que a último momento le pidió Martina que salve a Tomás, pero que no le hizo caso.

Dijo que por un momento estuvo «bloqueado» y que no era él. «Adentro de la casa no te das ni idea de lo que pasa afuera. Al zafar de dos placas, estaba confiado de que me quedaba. Leí mal, creí que se iba Alfa», contó.

«La casa sacó lo peor de mí», admitió Juan, quien argumentó que no se siente «una persona jodida», en respuesta a las descripciones de los panelistas. «Le pido perdón a la gente. No fui yo, me equivoqué», insistió.

Además, juró por sus hijos y su nieto no usar el caso de acoso sufrido por Coti para su beneficio.