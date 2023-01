Gran Hermano: el debate con Thiago, el último eliminado

El último eliminado de la casa se sometió este lunes al mano a mano con el panel de Gran Hermano. Qué dijo sobre su paso por el reality.

Thiago Medina se convirtió este domingo en el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano, y como sucede todos los lunes, estuvo en el debate con Santiago del Moro y el resto de los panelistas.

Se esperaba conocer la reacción del joven ex concursante a las recientes traiciones de su pareja, Daniela, y de Maxi, quien no lo salvó de la placa.

Así fue el debate con Thiago, el último eliminado de Gran Hermano

¿Está enamorado de Daniela?

«Me gusta una banda. Lloré cuando se fue», dijo, sin confirmar si está o no enamorado.

Su reacción a la nominación espontánea de Vengañela

«Me afectó un poco cuando volvió (diferente, enojada). Pero hablando se entendieron las cosas. Quizás digo cosas que después me pongo a pensar, porque uno se olvida que están las cámaras», recordó.

«A Agustín no le creo nada»

«Se hace el estratega y tiene menos estrategia que jugar al dominó», dijo entre risas sobre «Frodo».

«No me arrepiento de haber pedido ir a placa»

«Me gusta más estar acá afuera que adentro», justificó Thiago.

Qué quiere hacer tras su paso por Gran Hermano

«Me gustaría boxear pero también estar así en la tele hablando o de panelista», reveló.

Por qué abandonó el desafío por el auto 0KM

«Dejé la prueba porque nunca tuve auto ni necesité auto. Y había gente que lo necesitaba más que yo. Tenía hambre y prefería ir a comer antes que estar ahí 12 horas», reconoció.

Por qué cree que lo eliminaron

«Ellos ven todo de afuera (la gente) pero no se por qué decidieron que esté afuera. Pero está todo bien», analizó.

Por qué nominó a Alexis «Conejo»

«No le solté la mano ni nadie me llenó la cabeza. Lo nominé porque sentía que si lo nominaba, Daniela no iba a caer», explicó.

Cómo están sus compañeros tras su salida

«Le creí a todos (que estaban tristes) menos a Camila. Con todos los chicos está todo bien y seguro la vamos a seguir afuera», señaló.

Su reacción cuando Maxi no lo salvó

«Lo tomé súper bien porque yo le dije que no quería que me salve. No me afectó en nada», indicó.

Su relación con Nacho

«Hicimos una buena relación. Me caía súper bien, como un amigo que conozco de toda la vida. No había una atracción», aseguró.

Cómo está Thiago

«Estoy contento porque fui yo mismo. Quería ir a placa porque ya estaba cansado. La casa me ganó. Di todo lo que tenía que dar», explicó.

