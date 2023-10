GRAN MOVIMIENTO TURÍSTICO EN TIERRA DEL FUEGO DURANTE EL FIN DE SEMANA LARGO*

El funcionario evaluó este fin de semana como “muy positivo, la provincia ha tenido un muy buen año en general en materia de turismo. Prácticamente no hemos tenido temporada baja, y no puedo dejar de mencionar que el Programa Pre-Viaje impulsado por el gobierno nacional, ha brindado un fuerte empuje a todos los destinos del país y a nuestra provincia en particular, los viajeros eligen el Fin del Mundo para descansar y conocer todos los servicios que tenemos para ofrecer” aseguró el funcionario.